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河南洪災超過1481萬人受災 經濟總損失1337.15億

記者林汪靜／即時報導
河南鄭州7月下旬暴雨成災，圖為7月20日，鄭州市區部分道路嚴重積水景象。中新社
河南鄭州7月下旬暴雨成災，圖為7月20日，鄭州市區部分道路嚴重積水景象。中新社

中國河南日前遭遇暴雨洪災，河南省政府新聞辦9日通報，此次洪災共造成1481.4萬人受災，直接經濟損失達人民幣1337.15億元（約206億美元）。河南省發改委副主任李迎偉9日表示，力爭1年內受災地區基本生產生活條件和經濟社會發展基本恢復到災前水準。

河南省政府新聞辦9日下午舉行「河南省加快災後重建」記者會通報，截至9日7時，此次洪澇災害共造成河南全省150個縣（市、區）1664個鄉鎮1481.4萬人受災。農作物受災面積1620.3萬畝、倒塌房屋3萬5325戶9萬9312間，直接經濟損失人民幣1337.15億元。

李迎偉在記者會上指出，災後重建要在以最嚴格、最堅決措施盡快撲滅疫情的基礎上，把基礎設施救急救險與能力提升結合起來。一方面，全面落實「關於加快災後恢復重建的若干政策措施」，盡快完成各類水利設施隱患排查和險工險段除險加固、確保安全度汛，力爭災後1個月內基本完成受損的重要市政設施、基礎設施、公共服務設施維修搶通任務；3個月內完成交通、水利、氣象、電力、通訊、市政等基礎設施除險加固和基本功能修復，恢復城鄉正常生產生活秩序。

另一方面，盡快頒布河南省災後重建整體規畫和交通、資訊等專項規畫，力爭1年內受災地區基本生產生活條件和經濟社會發展基本恢復到災前水準；力爭2到3年災區重點河流和水利設施蓄洪排澇能力全面改善，鄭州等中心城市地下空間、軌道交通、公共服務等重大設施應對風險能力明顯增強，防災減災、應急管理體系和能力大幅提升，為維護人民生命財產安全和社會長治久安提供更加有力保障。

此外，為確保大災後無大疫，河南持續開展防疫消毒工作，目前累計組織消毒31.7億平方公尺，消毒養殖場戶、無公害處理場所等關鍵場所26.6萬場次、無害化處理死亡畜禽1144萬隻。

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