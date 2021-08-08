武漢3天檢測千萬人 篩出9陽性

全球主要國家疫情（截至8月8日晚間8時） 製表／大陸中心

中國 本土新冠疫情 持續，武漢市官方昨天下午通報，已經累計檢測 1128萬5800人，基本實現全市全覆蓋，除在已隔離管控人員中發現的病例，又從已封閉管控的社區篩查出九例陽性。這些陽性人員，均與江蘇淮安旅行團確診病例關聯。

「武漢這次僅用了三天左右時間就完成1100多萬人的採樣和檢測。」華中科技大學同濟醫院外科主任陳孝平表示，從全員核酸檢測結果來看，武漢市這次疫情沒有形成規模性外溢蔓延。

武漢市政府副秘書長李濤表示，此次全員核酸檢測，累計投入2萬8000餘名醫護人員，180多家醫療機構參與採樣。採用單檢與混檢相結合，中風險區域實行單檢，低風險區域採用10比1混檢。

大陸國家衛健委昨天上午通報，新增96例新冠肺炎確診病例，其中本土病例81例，江蘇38例（揚州36例、南京兩例）、河南24例、雲南7例、湖北6例、湖南6例。

據澎湃新聞整理，截至8日19時，中國現有高風險地區增至14個，分布在雲南（1個）、江蘇（2個）、河南（8個）、湖南（3個）。中風險區降為193個分布在13個省分，其中江蘇108個、河南33個、湖南25個。

此波中國本土疫情重災區江蘇揚州，累計確診病例數達308例，比南京的231例還多。因防控疫情不力，揚州市紀委監委8日通報懲處包括揚州市邗江區衛健委副主任蔣蔚，區疾控中心主任黃友等八名官員。

據中國各地通報不完全統計，因疫情防控不力等問題，7月20日以來，南京、鄭州、張家界、煙台等地至少已有39名官員遭到免職、停職、黨內警告等處分。