中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國疫情 再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜，致貨運航班大減，業界估，航空運價將「一飛沖天」。其中，兩岸航班因為不需要過夜，未遭限飛，將會有不少貨載改經台灣轉運，換言之，華航、長榮航將迎轉單而受惠。

中國有關單位宣布，歐美線所有貨運航班自8月10日起「暫停過夜」，禁令暫時定到8月底，航空貨運承攬業者指出，這項決定將使得歐美線貨運機位嚴重不足。

貨攬業者指出，航空貨運高運價維持一段時間後，下半年的旺季來臨，航空貨運需求大增，再加上中國疫情衝擊、大量減班，進一步推升航空運價。

根據外電，南京祿口機場 日前傳出員工確診新冠肺炎後，疫情快速擴大到15省市，就連遠在海南島的海口美蘭國際機場也傳出有一名機場搬運工確診，美蘭機場決定暫停所有國際航班，並進行機場全員核酸檢測。

據了解，中國已有多個機場客運及貨運航班因為疫情而進行減班，外界並預期，在貨運航班供不應求情況下，可能導致空運運費漲價。

近期，中國因為疫情嚴峻，中國商務委員會、物流等部門聯合會議決定，本月10日最後一班開始，歐美線所有貨運航班暫停過夜到8月底，航空貨運承攬業者指出，這項決定將使得歐美線貨運機位嚴重不足，運價將一飛沖天。

事實上，近日航空運價已經先漲一波，長榮與華航已相繼調漲台灣出口至中國各航班運價，漲幅在20%至30%之間。業界估，在這一波限飛令後，航空運價恐怕會持續大漲，業者則說「漲定了」。

根據貨攬業者收到的通知顯示，華航宣布自8月11日起，調漲台灣出口至中國各航點運價。