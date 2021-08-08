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遊客打群架 北京野生動物園：動物都知道不好

中央社台北8日電

北京野生動物園昨天發生兩群遊客因糾紛而相互撕打，相關影片還在網上流傳。園方今天發布公告，稱當晚部分動物在獸舍內紛紛仿效，「在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好」。

北京野生動物園微信公眾號發布，7日下午，有兩家遊客在北京野生動物園遊覽時因瑣事發生糾紛，進而互相謾罵、撕打，並引起大量遊客和附近動物們的圍觀。經當地公安機關調解後雙方和解。

影片來源：YouTube

園方提醒遊客，夏季天氣炎熱，出遊時要保持良好心態，保證家人的安全最為重要。

這篇園方聲明還說，「另據內部人士透露，雙方撕打地點附近的動物們是第一次看到人類之間的打鬥場面，令它們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控，在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好。」

部分中國大陸媒體轉載此則聲明時，標題凸出「北京野生動物園聲明亮了！」光明網還稱這份聲明「不刻板不說教」，認為北京野生動物園可以就發聲明這件事開班教學。

不過，此事反映出的民眾素質問題反而沒有被深入討論。

據北京日報，有網友今天發布影片，指7日在北京大興區的北京野生動物園內有兩群遊客在打架，地點在大猩猩表演區附近。

影片畫面中有人倒在地上還在互相扭打，其中一名女子一邊抱著孩子，一邊用手抓扯另一人的頭髮，隨後這名女子又被另一名男子踹倒在地。網友稱，衝突起因不太清楚，開始只是吵架，後來互相推搡，然後兩撥人就扭打在一起了。

北京 動物園 教育

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