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中國騰訊視頻與旗下微視整合 傳微視裁員大砍7成

記者林汪靜／即時報導
原騰訊視頻產品團隊所在的綜合視頻部與微視所在的短視頻產品部合併為在線視頻產品部，而消息指騰訊微視員工裁減比例接近70%。（圖／取自界面新聞）
原騰訊視頻產品團隊所在的綜合視頻部與微視所在的短視頻產品部合併為在線視頻產品部，而消息指騰訊微視員工裁減比例接近70%。（圖／取自界面新聞）

中國互聯網巨頭騰訊旗下騰訊微視表現無亮點，騰訊視頻與微視開啟了新一輪整合，原騰訊視頻產品團隊所在的綜合視頻部與微視所在的短視頻產品部合併為在線視頻產品部。而騰訊微視也傳在正進行大規模人員優化，員工裁減比例接近70%。不過，騰訊回應，外界有關微視將減員、裁撤員工的報導均為不實消息。

界面新聞指出，騰訊微視正在進行大規模人員優化，員工裁減比例接近70%，其中部分員工被辭退，部分員工被要求活水（內部職位調崗），部分團隊將併入其它部門。

此外，因為保持最低限度營運的需求，微視的絕大部分對外投放也已經停止，微視內部一名員工說，「內部的意思是不繼續投入了，除非還有沒消耗完的項目。」

據了解，本次人員精簡將伴隨著業務和部門整合展開，微視和騰訊視頻部分業務及團隊將進行合併，整合之後重複職能的員工將被迫轉崗或離職。

微視內部已經有多個部門的員工被人資約談，這些員工普遍在剛結束的騰訊上半年績效回顧中，被給予2星評價。騰訊PCG（平台與內容事業群）內部一名資深員工表示，部分2星員工得到公司通知，讓他們尋找活水機會，「大概給兩個月時間，找不到就只能走人。」

澎湃新聞報導，對此，騰訊回應，外界有關微視將減員、裁撤員工的報導均為不實消息，在OVBU（線上視頻事業部）進行的新一輪整合中，騰訊視頻和騰訊微視的產品將整合進在線視頻產品部，仍將保持獨立發展。原分別歸屬於騰訊視頻與微視的增長、商業化與會員等各職能同步進行整合，共同組建為在線視頻增長運營部、在線視頻商業部與在線視頻會員業務部。騰訊稱，此次調整不涉及任何人員裁撤。

騰訊旗下短影音產品微視最早誕生於2013年9月；2017年4月，騰訊關閉微視，但在短影音賽道，走出了快手、抖音等產品，騰訊重啟短影音戰略，於2018年「復活」微視。

微視曾獲得騰訊內部大量資源支持，比如，支持在朋友圈「用微視拍攝影片」，從朋友圈可直接跳轉微視進行影片拍攝。不過，在與抖音、快手的競爭中，微視始終難以縮小巨大的差距；去年1月微信發布視頻號後，微視的地位變得更加微妙。

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