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安徽師違規補課被掐頸 官方指執法者已遭警告處分

記者羅印冲/即時報導
執法人員掐住教師的頸部。（微博@時間視頻截圖）
執法人員掐住教師的頸部。（微博@時間視頻截圖）

中國日前發布「教育雙減」政策，希望減輕學生過重的作業和校外培訓（補習）負擔，地方政府相繼發布通知和禁令。然而，安徽省馬鞍山市含山縣有執法人員因「踹門查補課」，在學生面前掐著老師頸部而引起熱議，環球時報亦直指公眾強烈不滿是有道理，如此對待老師不是文明的表現。據含山縣委宣傳部今日通報稱，其中一名社區工作人員因處理方法不理智被警告處分，另一人則未有佩戴口罩被誡勉談話。

據香港01引述該項通報指，經初步調查，補課機構為「含山青聰教育諮詢有限公司」，法人代表為王某，即網傳影片中「老師」賈某的妻子。公司經營範圍為教育諮詢服務（不含營利性民辦教育培訓），無辦學許可證，開辦線下培訓班屬違法經營，且涉嫌招生虛假宣傳。

為牟取利益，該機構在疫情防控期間於密閉空間集聚學生補課，無任何防護措施，且在8月5日上午被社區責令關停。承諾關閉後出爾反爾，下午繼續開班，嚴重違反疫情防控相關禁令。片中「老師」賈某既非在職教師、也無教師資格證。縣相關部門對該機構及有關人員違法違規行為已立案調查。

在現場處置中，社區工作人員王某面對賈某抗拒檢查、拒不開門的行為，不冷靜、不理智，處理方式簡單、粗暴；社區工作人員李某未按防疫要求佩戴口罩。針對上述行為，給予王某黨內警告處分，給予李某誡勉談話處理。

據此前報導，當地防控指揮部曾發布情況說明稱，有民眾周四舉報含山縣環峰鎮一處房屋內有人違反防疫規定，多名學生集中補課。社區工作人員到場後責令立即關停，現場負責人當場承諾關閉。惟當天下午，有民眾再次反映學生仍在同一場所補課。

警方和防疫人員趕赴現場後，將30多名學生勸解疏散，但在其中一間課室外敲門10多分鐘，房內人士仍拒不開門，執法人員於是破門而入。網傳影片顯示，執法人員用腳粗暴踢開課室大門粗聲喝令，再上前掐住老師頸部並將他推擠出課室。

教育 工作 防疫

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