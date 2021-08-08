潘石屹出售SOHO中國給美黑石集團 遭中國立案調查

黑石計畫收購SOHO中國，遭中國市場監管總局立案審查。騰訊網

8月6日，SOHO中國 有限公司及黑石集團旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited（要約方）聯合發布公告稱，於2021年8月3日，要約方收到中國國家市場監管總局於2021年8月2日簽發的通知，對要約方根據《中國反壟斷法》提交的申報正式立案審查。儘管該申報已獲正式立案，要約方及SOHO中國仍可能被要求提供進一步訊息及材料供監管機構審查。

據中媒第一財經報導，審查涉及到的交易案，即此前SOHO中國所稱，黑石發出全面收購要約，擬取得SOHO中國控股權，收購價每股5港元，總額最高236.58億港元。交易完成後，SOHO中國將保留上市地位，現有控股股東保留9%股權。

報導指，實際上，早在6月16日交易案公布時，SOHO中國便稱，達成要約收購的先決條件是，收購方根據反壟斷法向市場監管總局提交申請並獲批准；無任何有關機關對此次收購進行法律行動或公開建議；公司不應發生任何重大不利變化。

報導說，這意味著，向市場監管局提交申請，並獲得批准，是交易案得以推行的必要前提。

按SOHO中國方面披露的訊息，交易公告發出後，要約方已向中國國家市場監管總局提交併購審查申報相關文件及材料。根據反壟斷法規定，收到有關公司文件後，監管30天內作出初審決定，決定是否需作進一步審查。

報導引述一名反壟斷法專家表示，市場監管總局立案審查，應該是很正常的程序，不是反壟斷調查。公司在收購時，如果符合中國國家反壟斷法規定的申報標準，必須要進行申報，這是正常的申請程序。

但報導也提到，潘石屹能否如願套現離場，依然存在不確定性。而市場對這一問題的擔憂，日前早已發酵。7月29日，SOHO中國盤中跳水一度跌逾31%，截至收盤報3.02港元，當日大跌19.89%。

當時便有聲音稱，按正常審批程序時間，這筆交易已到公示時間，部分資金出逃，或與中國監管部門對收購案的態度有關。甚至有外媒報導稱，SOHO中國出售給黑石集團的交易，可能面臨著與創始人潘石屹相關的監管障礙。