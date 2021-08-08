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中國為三孩政策徵口號 網民諷：不生兒孫我享福

中央社／台北8日電
中國將開放「三孩」，但多數適逢婚育年齡的年輕人並不開心。（取材自觀察者網）
中國將開放「三孩」，但多數適逢婚育年齡的年輕人並不開心。（取材自觀察者網）

中國官方提出三孩生育政策後，中國計畫生育協會日前公開徵集倡導口號，引來中國網民提出「兒孫自有兒孫福，不生兒孫我享福」、「三個孩子一條心，吃空爹娘養老金」等口號來反諷。

中國計畫生育協會日前在官方網站發布「中國計生協關於面向社會開展宣傳標語口號徵集活動的通知」文件，宣稱要透過「群眾喜聞樂見的形式倡導新型婚育文明，營造生育友好的社會氛圍」。

據自由亞洲電台（RFA），任職於美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的中國人口學家易富賢就指出，上述做法仍是計畫生育的一環，沒有將生育權回歸給人民，依然是政府的手來操控一切，透過中國計畫生育協會來呼籲並徵集口號。

易富賢認為，當年政府強制執行計畫生育的效果很好，「現在問題出來了，他們又想如法炮製。但是，現在是不起效的」。

對於中國計畫生育協會的口號徵集活動，不少網民在社群平台「微博」留下「兒孫自有兒孫福，不生兒孫我享福」、「三個孩子一條心，吃空爹娘養老金」等諷刺性口號作為回應。

其中，有網民在個人頁面標記活動標籤並寫下「三三得韭」，結果就被微博以內容存在違反相關法律法規等理由刪除。不過，「三三得韭」這個諷刺性留言在其他留言區中仍隨處可見。

也有部分中國網民針對這項口號徵集活動指出，「出台（推出）更多有實際意義的生育激勵機制，比喊口號強得多」，或質疑「有這爭（徵）口號的功夫，琢磨下怎麼降低養育成本和女性就業保障的問題不好嗎」。

中國 計畫生育 微博

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