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揚州確診破300 江蘇省長坦言：疫情正處於集中爆發期

記者羅印冲／綜合報導
8月7日，市民在江蘇省揚州市廣陵區湯汪鄉杉灣花園社區核酸檢測點排隊，等候核酸檢測取樣。(取材自人民網)
8月7日，市民在江蘇省揚州市廣陵區湯汪鄉杉灣花園社區核酸檢測點排隊，等候核酸檢測取樣。(取材自人民網)

據江蘇省衛健委8日早間通報，8月7日0-24時，江蘇新增本土確診病例38例（南京市報告2例；揚州市報告36例）。7月28日至今，揚州市累計報告本土確診病例突破300例，達308例。

疫情防控是當前工作的重中之重、頭等大事。揚州疫情正處於集中爆發期，防控形勢十分嚴峻複雜。」據揚州日報消息，8月7日，江蘇省長吳政隆在揚州檢查指導疫情防控工作時強調。

當天凌晨，吳政隆針對形勢發展最新情況和工作中存在的弱項召開省市工作部署會。他指出，要第一時間逢陽必報、逢陽即查，尤其是針對混管陽性的必須第一時間人數查清、人頭查清、位置查清，落實好管控措施，絕不能貽誤戰機。流調溯源必須再加快，進一步從全省各地增派專業力量，強化技術支撐，關口前移，迅速釐清傳播鏈和重點人員，迅速推送信息並點對點協查到位，迅速做到應隔盡隔。

之前的8月1日，吳政隆赴揚州時曾表示，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。當時的數據顯示，7月28日至8月1日，揚州累計報告本土確診病例54例（輕型14例、普通型40例）。而最新病例詳情通報顯示，272例（注：截至8月6日24時數據，不含8月7日新增的36例）中，輕型74例，普通型177例，重型17例，危重型4例。

據澎湃新聞報導，8月7日，江蘇省委副書記張敬華也在揚州市主城區部分核酸檢測點檢查工作，並主持召開揚州市部分縣（市、區）疫情防控視訊調度會。

在疫情防控視頻調度會上，張敬華聽取了寶應縣、高郵市、儀征市、江都區防疫工作匯報。他指出，當前揚州疫情防控形勢十分複雜嚴峻，四個縣（市、區）必須立足於早、發力於嚴、落實於快，迅速進入實戰狀態。要強化「找不到問題就是最大的問題」這一認識，把堅持問題導向貫穿疫情防控全過程各方面，爭分奪秒補短板、強弱項、堵漏洞。

另據揚州日報報導，7日下午，揚州市委書記張寶娟主持召開市委常委會會議，深刻反思揚州市疫情防控工作的問題和弱點，就下一階段疫情防控工作進行部署。會議要求，要牢牢守住社區、主城區和揚州市域三個防控圈層，看好自己的門、管好自己的人，把防控圈扎得更緊更密，堅決遏制疫情擴散勢頭，堅決防止疫情向外蔓延。

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