揚州「扎堆做核酸」 11例同日進同檢測點

8月7日，市民在揚州市瘦西湖街道五亭社區瘦西湖西門採樣點進行核酸檢測取樣。（新華網）

全國疫情 呈多點爆發，6日新增107例確診病例，其中本土病例75例，揚州市就有52例，江蘇省政府表示，揚州疫情處於集中爆發期，確診中11人同日去過同個核酸檢測 點，其中2人是工作人員。另，南京2歲男童隨家人在祿口艷陽廣場排隊做核酸檢測被感染。

據健康時報報導，在武漢 市、鄭州市、揚州市主城區等多地的檢測現場亂糟糟，現場也沒有維持秩序的工作人員，甚至還有人不戴口罩。排隊人潮中，有人在低頭玩手機，有相識的人結伴前來，聚在一起聊天，大家擠在一起，前胸貼後背的，完全沒有遵守「1米線」的安全距離。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗表示，疫情防控進入到了疲勞期，去年，絕大部分地區都很注意，一年後，大家貌似不像從前那麼重視了。

因核酸檢測密集無序，楊州有11個確診病例，與確診病例38是密接，且去了同一個灣頭鎮聯合村核酸檢測點，其中兩名確診者是檢測點工作人員。南京1男童隨家人在祿口艷陽廣場排隊做核酸檢測，期間家人與接觸確診病例的鄰居有近距離交談，7月23日晚，隨家人與另一接觸確診病例鄰居在家後院交談，因而染上新冠肺炎。

另據新華日報報導，江蘇省紀委監委7日宣布處分南京祿口國際機場疫情防控不力的6名領導幹部，包括南京市衛健委黨委書記、主任方中友給予嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務；對南京市副市長胡萬進給予其政務記過處分等。

在湖北省疫情部分，央視新聞報導，湖北6日新增9例本土病例，其中武漢6例、荊門3例；15例本土無症狀感染者。自7月31日湖北省發現首例本土病例以來，湖北省累計31例；累計無症狀感染者38例，這69名感染者，以武漢51例最多。經流行病學調查、全基因組測序及變異位點分析的結果，判定武漢等多地的確診病例均為江蘇淮安某旅行團確診的關聯病例。

部分地區已開始為青少年學生施打疫苗。北京已於日前，由學校組織全面啟動12到17歲族群施打新冠滅活疫苗。重慶從8月起分批次啟動12到17歲學生新冠病毒疫苗接種。