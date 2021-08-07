「王者榮耀→精神鴉片」中國新經濟 一幫犯罪集團？

「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」這句話出自毛澤東，但2017年習近平也將其寫入中共十九大報告，並強調要「堅持黨對一切工作的領導」。

過去半年多，螞蟻集團、阿里巴巴、美團、滴滴接連遭遇監管危機，很顯然，中共不僅要領導實體世界的一切，還要掌控虛擬世界，而目前最新對象就是網路遊戲。

8月3日，新華社旗下的「經濟參考報」刊登一篇題為「『精神鴉片』竟長成數千億產業」的報導，批評網路遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，影響廣大中國 青少年的身心健康，文中還直接點名騰訊的爆款網遊「王者榮耀」。

消息傳出後，陸股和海外上市的中國遊戲類股全面大跌，騰訊股價更一度重挫逾10%，市值瞬間蒸發約港幣4600億元。官媒一篇文章就能引發投資人恐慌，不難讓人感受到當前市場風聲鶴唳的氛圍。

當日午後，「經濟參考報」官網下架了這篇文章，市場稍稍鬆了口氣，早盤大跌的個股也略微回穩。但是到了傍晚，文章又重新上架，只將標題改為「網絡遊戲長成數千億產業」，刪去文中「精神鴉片」、「電子毒品」等字眼，但主要論點不變。

對於這篇文章一下一上的背後運作，網路有各種傳聞。但若是在一般市場經濟國家，像騰訊這種巨型跨國企業，面對這樣的突發危機肯定會動員一切公關和法律資源捍衛公司利益與聲譽。

上個月中，美國總統拜登 指控臉書 放縱其平台上關於新冠疫苗的各種假消息，形同是在「殺人」，臉書就駁斥拜登是在為美國疫苗接種率未達標在找藉口。三天後拜登態度就放軟，改口稱臉書「沒有殺人」。

而騰訊不僅沒有為自己辯護，還立即在當天中午宣布，將從「王者榮耀」試點，控管未成年人上網，包括：限制未成年用戶非節假日上線時長從一個半小時降至一小時，節假日從三小時減為兩小時等。

騰訊選擇以低姿態面對，除了大陸官媒多數時候代表的並非單純是媒體或記者個人觀點，更關鍵的因素是，這篇文章事實上反映出很多大陸家長的心聲，都希望政府幫忙救救沉迷於網路遊戲的孩子。

過去一段時間，牆外世界看到的是，中國統治者的手一步步掐緊對網路世界各領域的控管，但牆內其實不少人民是認同甚至支持官方這些鐵腕作為。

儘管網路治理是當前全球共同面臨的問題，但像中國這樣由官方強勢介入監管的並不多見。北京當局一連串行動也讓網友調侃：馬雲投機倒把，柳青（滴滴總裁）通敵賣國，馬化騰（騰訊總裁）製毒販毒，王興（美團創辦人）奴役外賣小哥，莫非中國的新經濟就是一幫犯罪集團？