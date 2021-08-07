不只稱霸奧運金牌榜 中國要讓體育成經濟新驅力

中國隊目前在本屆東京奧運已拿下38面金牌，在金牌榜上暫居第一，北京當局也視體育為新的經濟成長動力。圖左為在男子單人10米跳台替中國隊拿下第38面金牌的跳水運動員曹緣，右為同項目銀牌得主楊健。歐新社

繼2008年北京 奧運後，中國 代表隊有望在2020東京奧運 再次稱霸金牌排行榜。這部分反映了北京多年來在提振體育上的努力，而北京當局的目標不僅於此，正採取更多措施，要讓體育產業成為新的經濟成長動力。

彭博資訊報導，截至7日晚間為止，中國隊已奪得38面金牌，硬是比美國多兩面，是目前本屆東奧拿下最多金牌的隊伍。明年北京也將主辦冬季奧運會，不過北京當局有一個更宏大的計畫，那就是要在2025年前擴大體育產業規模到人民幣5兆元（約7,730億美元），比2019年大幅提升70%。這將使體育成為中國經濟的潛在動力、就業機會的製造機，以及吸引投資的領域。

北京當局已訂出一些特定目標，例如要將定期從事體育活動的人口比率提高至逾三分之一、確保每個縣市鄉鎮和社區都有健身設施等，這已帶動中國運動鞋廠商和其他體育公司的股價大漲。

據彭博估計，若中國政府的目標全數達成，體育占中國GDP的比率將在2025年前達到3.3%，高於2015年的2.5%。

中國國際金融公司（CICC）報告指出，雖然仍在發展初期階段，但體育產業已儼然成為大陸經濟的「重要支柱」，「預期這個產業將轉向更多元、健康和永續的發展模型。」