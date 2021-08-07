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新冠朔源 環時稱中國2500萬人連署 要WHO查美軍實驗室

記者林則宏／綜合報導
中國環球時報發起連署，要求WHO調查美軍德特里克堡生物實驗室。（截圖自環球時報微信公眾號）
中國環球時報發起連署，要求WHO調查美軍德特里克堡生物實驗室。（截圖自環球時報微信公眾號）

美國一再指控新冠病毒源自武漢病毒研究所，中國則反控，位於美國馬里蘭州的陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室才最可疑，並發動中國民眾連署要求世界衛生組織（WHO）展開調查。環球時報稱，連署活動已於7日零時結束，連署總數突破2500萬。

環球時報聲稱，這項連署活動是由一批中國網友委托環球時報發起的。環球時報於7月17日晚間在微信公眾號發布徵集連署的公開信，簽名人數3天就超過500萬，不到半個月突破2000萬。

在7月19日中國外交部例行記者會上，環球時報曾提問，今年6月，中國網民發出一封公開信，呼籲WHO調查德特里克堡實驗室，並委托環球時報發起連署倡議，外交部對此有何評論？

中國外交部發言人趙立堅當時稱，「這些民眾、媒體自發的行動，實際上是問出了國際社會長期無法得到回答的問題。」

趙立堅並要美國回答幾個問題：德特里克堡生物實驗室同電子煙疾病等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請WHO赴美徹查德特里克堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？

環球時報的連署公開信稱，2019年新冠肺炎疫情出現前夕，美國軍方的德特里克堡生物實驗室曾發生一場可疑的洩漏事故。

公開信表示，這個實驗室不僅存在大量對人類極為危險的病毒和細菌，還一直在從事可疑病毒研究工作，並多次出現過安全事故。但美國政府以國家安全為由，拒絕公開這次洩漏事故的詳情。

環球時報公布，這項連署最終獲得近2502人簽名。環球時報稱，「中國網民用這種方式向世界發出強有力的呼聲。連署活動不但三次在中國外交部例行記者會上被提到，更在海內外引起輿論廣泛關注，其中也包括不少主流美媒。」

環球時報指出，自疫情暴發以來，美國大搞輿論戰，將疫情溯源的帽子扣到「中國實驗室洩漏」上，「中國網民的連署活動讓德特里克堡生物實驗室的黑歷史不得不暴露在世界的聚光燈下，並喚起更多正義聲音」。

中國 美國 疫情

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