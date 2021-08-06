我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂毆警 第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

過半美國人完成接種疫苗 日增確診與死亡數仍雙漲

染疫南京大媽到揚州打牌 感染近200人 450萬人生活停擺

中國新聞組／北京7日電
揚州因為「打牌群組」持續擴散，恐淪為中國這波新冠疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等休閒場所。圖為5日，浙江杭州一間棋牌室已歇業。（中新社）
揚州因為「打牌群組」持續擴散，恐淪為中國這波新冠疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等休閒場所。圖為5日，浙江杭州一間棋牌室已歇業。（中新社）

中國Delta疫情持續擴大，中國衛健委昨天通報5日單日新增本土確診病例80人，其中江蘇揚州成為南京之後的重災區，有58例，創下本輪疫情以來新高，這是繼南京、張家界後，最嚴重的疫情中心。

揚州這波疫情是兩起棋牌室所引發，一名南京大媽持偽造綠碼赴揚州打了七天麻將，感染近200人，讓450萬人生活停擺。

揚州市衛健委副主任王勁松指出，截至5日24時，揚州市累計報告本土確診病例220例，其中重型14例，危重型2例，全市已於5日展開第三輪大規模核酸檢測。值得注意的是，與兩天前相比，揚州兩天內新增了12例重型患者。自6日12時起，揚州站、揚州東站停辦客運業務（關閉進出站通道）。目前該市已排查出密切接觸者和次密接7000餘人。

中國各地因疫情風聲鶴唳，目前現有高風險地區七個，中風險區185個。七個高風險地區分布在雲南、江蘇、河南、湖南等四省。185個中風險地區分布在12個省，其中江蘇最多，達107個、河南28個、湖南25個。

值得注意的是，去年疫情大流行時沒有病例的內蒙、海南、雲南，都被Delta病毒入侵。其中，揚州更是「基本淪陷」。

北京等多地已宣布外省中高風險區民眾不得進入。鄭州昨天起對全市居民小區（村）實行閉環管理，並暫停客運班線，出租車、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區運營。廣州即日起關停全市歌舞娛樂場所（KTV）、迷你KTV、網咖、棋牌室、麻將館。深圳蛇口到澳門的海上航線停駛。

為應對來勢洶洶的Delta病毒，大陸多家公司展開研發針對印度變異株的疫苗，科興董事長尹衛東表示，科興今年四月分離出Delta，並投入研究新冠滅活疫苗換毒株行動，將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福和Delta株的克爾來福的臨床研究及緊急使用申請。

國藥集團的中國生物官方微博則稱，研究團隊最新發現了針對Delta變異株有效的單克隆抗體。該抗體的申報正有序推進，有望用於大陸Delta疫情的防控。

另外，因應全球疫情，2022年北京冬季奧運會可能和今年的東京夏季奧運會一樣閉門進行。國際奧委會執行理事克里斯多弗．杜比說：「讓我們先觀察這個疫情在全球的變化，尤其是在中國，然後我們再研究在有觀眾的情況下辦賽所可能產生的後果。」「為數相當多的運動員對我們說，最重要的是能夠比賽，我們得習慣在沒有觀眾的情況下比賽。當然，如果可以選擇，最好是能讓觀眾入場觀賽。」

疫情 中國 北京

上一則

東奧／哪吒造型亮相 中國女子接力第6 踩風火輪創歷史

延伸閱讀

世界晚報／五個月大男嬰 遭完成接種家人傳染Delta病毒

世界晚報／五個月大男嬰 遭完成接種家人傳染Delta病毒
五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠

五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠
東京機場旅客驗出Lambda變異株 日本首例

東京機場旅客驗出Lambda變異株 日本首例
日本累計確診破100萬例 Delta株加速疫情擴大

日本累計確診破100萬例 Delta株加速疫情擴大

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
圖為上海浦東國際機場T2航站樓景象。中新社

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

2021-08-04 08:43

超人氣

更多 >
吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片
金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走
Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了
1張圖／東奧獎牌榜 中國36金領先 美31金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國36金領先 美31金居次
疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美