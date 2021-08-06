東奧／哪吒造型亮相 中國女子接力第6 踩風火輪創歷史

8月6日，在東京奧運會女子4x100米接力決賽中，由梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬、韋永麗組成的中國隊以42.71秒獲得第六名。（中新社）

「頭頂哪吒髻、腳踏風火輪、我命由我不由天。」6日舉行的東京奧運 會女子4x100米接力決賽上，中國 隊四名隊員以「哪吒」造型亮相，她們說，這寓意著像哪吒一樣「腳踏風火輪」跑出好成績，「我命由我不由天，我們想告訴大家中國田徑是可以創造歷史的。」

不過，這哪吒造型可花費了她們不少時間，她們甚至還化了妝。「我們就想把注意力都轉移過來，所以比賽中完全沒有壓力，就是享受比賽，想為了證明我們中國女子接力隊是最棒的，想要把最好的形象展現給國人看。」

當天，她們確實做到了——這不僅是時隔21年中國隊再次進入奧運會女子4x100米接力決賽，她們最終以42秒71取得的第六名，創造了中國隊在這一項目上的最好成績。

五年前的里約奧運會，中國姑娘們曾經歷了黑暗的一幕：中國隊原本以預賽第八晉級決賽，但卻因美國 隊申請單獨重賽，從而擠掉了中國隊的決賽名額。

親身經歷過這一幕的梁小靜說，里約留下了無盡的遺憾，但這次是憑藉小組第三直接晉級，「她們再也擠不掉我們」。

「我命由我不由天」，她們道出的就是這樣一種硬氣。決賽中姑娘們雖然是在最不被看好的第九道，但她們的表現相當出色，起跑迅速，交接棒順利完成，最終還跑出了賽季最佳的42秒71，排名第六。

「我們都憋了一口氣！」隊中的大姊韋永麗說。作為中國女子短跑的領軍人物，過往十年中國女隊參加的各項國際大賽，她都經歷了。除了里約的苦澀，2017年倫敦世錦賽由於交接棒失誤未能晉級決賽，2019年在多哈中國女隊時隔22年重返世錦賽決賽，然而，同樣是交接棒失誤被判犯規導致沒有成績，這些韋永麗都曾親歷。

就在決賽檢錄前，韋永麗看到剛剛獲得女子標槍金牌的中國選手劉詩穎身披國旗在場中奔跑。「我們相信第九道出奇跡，一定能跑出最好成績！」

葛曼棋是兩次世錦賽交接棒失誤的親歷者，雖然在女子100米單項上不斷取得突破，這次更是成為首位晉級奧運會女子100米半決賽的中國選手，但她此前一直對交接棒有著陰影。這次站上百米賽道，她已相當自如，中國女隊哪吒造型的靈感就是來源於她——她在之前的半決賽上就是這樣的打扮，其他隊員想要「沾沾她的喜氣」。「雖然之前受到過挫折，但今天克服了，很感謝她們相信我，我們今天也圓了夢想，發揮出了水平，相信我們未來會更好，相信中國田徑、中國體育會越來越好。」葛曼棋說。