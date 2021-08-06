中國Delta疫情擴大 揚州成重災區

江蘇省揚州市江都區6日開展第二輪大規模核酸檢測工作。新華社

中國 Delta疫情 持續擴大，中國衛健委6日通報8月5日單日新增本土確診病例80人，其中江蘇揚州成為南京之後的重災區，有58例，創下本輪疫情以來新高，這是繼南京、張家界後，最嚴重的疫情中心。

揚州這波疫情是兩起棋牌室所引發，1名南京大媽持偽造綠碼赴揚州打了7天麻將，感染近200人，讓450萬人生活停擺。

揚州市衛健委副主任王勁松指出，截至5日24時，揚州市累計報告本土確診病例220例，其中重型14例，危重型2例，全市已於5日展開第3輪大規模核酸檢測。值得注意的是，與兩天前相比，揚州兩天內新增了12例重型患者。自6日12時起，揚州站、揚州東站停辦客運業務（關閉進出站通道）。目前該市已排查出密切接觸者和次密接7千餘人。

中國各地因疫情風聲鶴唳，目前全中國現有高風險地區7個，中風 險區185個。7個高風險地區分布在雲南（1個）、江蘇（2個）、河南（1個）、湖南（3個）等4省。185個中風險地區分布在12個省，其中江蘇最多，達107個、河南28個、湖南25個。

值得注意的是，去年疫情大流行時沒有病例的內蒙、海南、雲南，都被Delta病毒入侵。其中，揚州更是「基本淪陷」。

北京等多地已宣布外省中高風險區民眾不得進入。鄭州6日起對全市居民小區（村）實行閉環管理，並暫停客運班線，出租車、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區運營。廣州即日起關停全市歌舞娛樂場所（KTV）、迷你KTV、網咖、棋牌室、麻將館。深圳蛇口到澳門的海上航線停駛。

為應對來勢洶洶的Delta病毒，中國多家公司展開研發針對印度變異株的疫苗，科興董事長尹衛東表示，科興今年4月分離出Delta，並投入研究新冠滅活疫苗換毒株行動，將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福和Delta株的克爾來福的臨床研究及緊急使用申請。

國藥集團的中國生物官方微博則稱，研究團隊最新發現了針對Delta變異株有效的單克隆抗體。該抗體的申報正有序推進，有望用於中國Delta疫情的防控。