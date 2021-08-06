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剛經歷洪災的鄭州 如今又因新冠疫情宣布封城

記者林則宏／即時報導
出現新冠疫情的河南鄭州，6日下午宣布封城，中高風險地區內民眾被要求「足不出戶」。圖為鄭州一處被列為中風險地區的社區。中新社
出現新冠疫情的河南鄭州，6日下午宣布封城，中高風險地區內民眾被要求「足不出戶」。圖為鄭州一處被列為中風險地區的社區。中新社

河南省鄭州市7月下旬剛歷經嚴重洪患，如今又面臨新冠疫情威脅。6日下午，鄭州發布「關於進一步加強管控措施的通告」，宣告全市封城。主要措施包括：全市居民小區（村）實行閉環管理、全市各級黨政機關、事業單位實行彈性工作制，同時暫停客運班線。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳在5日晚間舉行的記者會上表示，截至8月5日18時，鄭州市共報告本土病例112例，其中19例確診、93例無症狀。

鄭州6日下午發布的最新通告共計七條，第一條是全市居民小區（村）實行閉環管理，嚴格落實「測溫掃碼」措施，減少人員流動。

其中：中高風險地區內居民「足不出戶」，健康碼標記紅色；封控區域內居民「足不出院」，健康碼標記黃色，每天每戶可安排一人持出入證（由社區辦理）外出購置必需生活物品；其他居民堅持「非必要不出市」。

鄭州全市各類企業則需嚴格落實「屬地、部門、單位、個人」四方防控責任，正常組織生產經營，員工持有效證件和48小時核酸檢測證明，「點對點」嚴格掃碼、測溫和登記管理後出入小區（村）、廠區。

此外，鄭州市內公車將減少發車班次；出租車、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區運營。同時嚴禁各類集聚性活動，非生活必需場所一律暫時停業。

鄭州 健康碼 檢測

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