全力抗中 美3艘「海狼級」核潛艦罕見部署西太平洋
美國富士比雜誌網站報導，美國海軍3艘攻擊力最強大的「海狼級」（Seawolf-class）核潛艦，7月罕見的全員部署至太平洋；這是美國因應最大的競爭對手中國快速擴張海軍實力所採取最有效的戰略。另中俄9日將首度在寧夏舉行聯合演習，專家稱除在防止恐怖勢力做大，另一個就是展現中俄團結應對美國蓄意為難的指標性意義。
富比士（Forbes）雜誌網站4日報導，美國已將「海狼」、「康乃狄克」和「吉米卡特」3艘核潛艦全都部署到了亞太地區，3艘艦7月從華盛頓州布雷莫頓進入太平洋。今年8月，其中一艘出現在日本橫須賀軍港，這說明了海狼級核潛艦已進入南海、西太平洋執行任務。
據了解，這3艘艦於1990年代打造，是美國海軍最大、最快，且武力最強的攻擊型潛艦，每艘配備50枚魚雷和飛彈，可擊沉敵方護航艦隊或航母打擊群。「海狼」級核潛艦並攜一個長約100英尺的小型潛艇，供特種部隊執行任務。
報導說，一般來說，3艘「海狼」級核潛艦會分批負責戰備巡航、訓練、維修，這次一下子來了3艘且全都到了太平洋，非常罕見，很明顯是美國面對中國快速發展海軍艦隊所採取的海軍戰略。
另中國和俄羅斯將於9日在中國寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地舉行「西部·聯合-2021」演習。環球時報此前報導，中俄雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火砲和裝甲裝備，共同檢驗和提高部隊聯合偵蒐預警、電子信息攻擊等能力。這是中國軍隊首次邀請外軍入境參加中國年度戰略演習，表明中俄兩軍之間的信任度達到前所未有的高度。
報導引述專家分析，這體現了中俄高度的政治互信。從地區層面而言，美國從阿富汗的倉促撤退非常不負責任，中俄兩國有責任共同防止地區的恐怖勢力做大。另外，新一任美國政府對中俄依舊採取的是雙遏制的戰略，這迫使中俄進一步的加強軍事協作去共同應對美國的全球壓力，且未來在阿富汗以及中南亞的局勢下還是會看到美軍的身影，「中俄提早應對是很有必要性的」。
上一則
FB留言