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中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效

中央社台北5日電

中國當前COVID-19本土疫情呈現多點散發、持續擴散的態勢，而且許多感染者已接種疫苗。對此，官方今天以先前的廣東疫情受控為例，強調中國疫苗及現有防控措施對於Delta變異株是有效的。

據中國國家衛生健康委員會微信公眾號「健康中國」，針對Delta變異株特點、現有防控措施是否有效等問題，中國國務院聯防聯控機制5日舉行新聞發布會給出「權威解答」。

文章說，Delta變異株目前已在130多個國家和地區流行，成為全球COVID-19大流行的主要病毒株，該病毒株具有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長等特點。

文章說，國內外相關科學研究和疫情防控實踐表明，Delta變異株並沒有導致COVID-19病毒生物學特性發生顛覆性改變，傳染源、傳播途徑基本清楚，「現有的疫情防控措施對其仍然有效」。

文章強調，「現有疫苗仍然有良好的預防和保護作用，能降低病毒在人群中的傳播風險，減少感染者的傳播力，有效降低感染後的重症發生率和病死率」。

文章並強調，前一段時間，中國首次成功阻斷了發生在人口稠密、流動性大的廣東省幾個地市的Delta變異株本土疫情傳播，證明接種疫苗，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免人群聚集等措施是有效的。

廣東5月底爆發本土疫情，是Delta變異株首次入侵中國，疫情約在一個月後進入尾聲。但這篇文章並未強調，當時廣州採取了關閉農貿市場、重點場所進場需掃碼、多達約20萬人被納管，要求「嚴格居家、足不出戶」等嚴格封閉管控措施。

根據中國國家衛健委官網，截至8月4日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種COVID-19疫苗17億2622.3萬劑次。中國所施打的疫苗皆為國產疫苗。

中國 疫情 疫苗

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