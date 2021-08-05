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黃耀明站台唱歌被控涉選舉舞弊案 5日獲撤銷控罪

香港特派員李春/香港即時報導
黃耀明站台唱歌被控涉選舉舞弊案，5日獲撤銷控罪。圖為黃耀明5日抵達法院時遭大批媒體包圍。美聯社
黃耀明站台唱歌被控涉選舉舞弊案，5日獲撤銷控罪。圖為黃耀明5日抵達法院時遭大批媒體包圍。美聯社

香港知名歌手黃耀明為立法會前民主派議員區諾軒補選時站台唱歌，被香港廉政公署拘捕，指控其「向他人提供娛樂以誘使投票予候選人的舞弊罪行」，5日案件上庭，港府律政司主動撤控，法庭批准黃耀明以2000港元簽保守行為18個月。

黃耀明是香港知名男歌手，他是1980年代香港樂壇湧現的獨樹一幟音樂新星，但最為人知是其流行音樂組合達明一派主唱的身分。黃耀明不掩飾其政治熱情，支持民主，自雨傘運動後就被大陸中止工作合約，在反送中運動以來作品全面下架。

8月2日，香港廉政公署拘捕黃耀明，當日落案起訴歌手黃耀明及2018年香港立法會補選港島區候選人區諾軒，指控其提供娛樂即唱歌表演，誘使他人在該補選中投票予區諾軒，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

控罪中稱，區諾軒競選期內曾在中環愛丁堡廣場舉辦兩小時集會，黃耀明上台演唱兩首歌曲，並呼籲在投票予區諾軒，區諾軒其後將有關的錄影短片及相關網上貼文，申報為選舉廣告。廉署強調，在選舉中向他人提供茶點及娛樂屬舞弊行為，是嚴重罪行。

這起案件5日中午在香港東區裁判法院開庭，控方先行提出，考慮被告背景等因素後，律政司同意本案以自簽保守行為，不提證供起訴黃耀明。控方又強調，每宗案件有不同背景，而有不同處理。控方確認沒有證據顯示區諾軒有向黃耀明給予報酬，或要求他作出投票呼籲。辯方律師表示，明白控罪的嚴重性，但黃耀明只是被動被叫去站台，亦無收取任何報酬。

經控辯雙方商討並同意，控方撤回黃耀明控罪，主任裁判官羅德泉同意黃耀明簽保守行為，黃耀明以2000港元簽保守行為18個月，期間要行為良好，不得犯任何有關選舉舞弊的罪行。

休庭後，辯方指同案被告區諾軒亦打算申請本案以簽保守行為方式處理，指雖然區在本案的角色與黃耀明不同，但希望法庭考慮區諾軒的背景等，批准區諾軒亦可以守行為方式結案。控方表示，在考慮所有證據及案情後，亦同意讓區諾軒以簽保守行為方式處理。裁判官最終批准區諾軒同樣以2000港元自簽守行為18個月，期間須保持社會安寧、行為良好，及不得觸犯與選舉舞弊相關的罪行。區諾軒正因非法集結等多起指控，被定罪服刑。

得知結果後，庭外等結果的民眾興奮激動，「加油、我撐你、我愛你」。大批香港演藝界和文化界人士庭支持黃耀明，包括填詞人周耀輝、藝人葉德嫻、何韻詩、王宗堯、學者何式凝等。

黃耀明身穿格子恤衫外套、戴白口罩上庭。開庭前，黃耀明與葉德嫻握手，與何韻詩交談。黃耀明步出法後，興奮地與友人相擁。

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