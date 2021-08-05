我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

「提供避風港」美延後港人強制離境時間18個月

王毅：永遠不會有「港獨」再上街的一天

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國務委員兼外長王毅說，永遠不會有「港獨」再上街的一天。（取自中國外交部網站）
中國國務委員兼外長王毅說，永遠不會有「港獨」再上街的一天。（取自中國外交部網站）

中國國務委員兼外長王毅8月4日在東亞峰會外長會上發言後，美國、日本等國家提出新疆、香港問題，王毅要求第二次發言，予以駁斥。他聲稱：永遠不會有「港獨」再上街的一天。

據中國外交部官網，王毅表示，果然不出所料，美國等個別國家要利用這個多邊平台對中國的內部事務進行攻擊抹黑。他說，「這些陳詞濫調本不值一駁，東盟各國也都沒有附和你們，但出於對等原則，中方當然有權利予以駁斥。」

王毅重申，新疆、香港事務都是中國內政。對中國的內部事務指手畫腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞國家主權平等原則。他說，「對於這種惡劣行徑，你們來一次，我們就堅決批駁一次。」

他強調，這些年來，新疆維吾爾族人口增長翻番，人均壽命倍增，居民收入年年增長，教育水平越來越高，何來「種族滅絕」？要講「種族滅絕」的話，美國當年對印第安人大肆屠殺才是真正的種族滅絕。美國到處發動戰爭，致使大量無辜平民傷亡才是真正的反人類罪。

王毅並稱，維吾爾自治區政府本著公開透明態度，多次用事實和數據駁斥各種謊言，新疆少數民族群眾包括維吾爾族紛紛站出來用親身經歷反擊各種虛假信息。美國對此卻視而不見、充耳不聞，表現出來的這種偏執，是典型的西方式傲慢和無理。

王毅表示，港版國安法的制定以及選舉制度的改革恢復了香港的穩定，完善了香港的法治，確保了香港居民以及所有在港各國人士的正當合法權益，使「一國兩制」得以行穩致遠，70%的香港民眾對當前局勢感到滿意。

他還說，「你們現在竟然還要表達所謂關切，關切什麼呢？是想讓香港重回混亂動盪嗎？是想讓『港獨』勢力再次上街嗎？我要明確地告訴你們，死了這條心吧，不可能再等到那一天了!」

香港 王毅 美國

上一則

Delta病毒經機場、高鐵 不到三周禍及中國17省

延伸閱讀

10+3外長會議 王毅：共築東亞抗疫屏障

10+3外長會議 王毅：共築東亞抗疫屏障
急於承認神學士政府 北京將得不償失？

急於承認神學士政府 北京將得不償失？
王毅：警惕個別域外國家攪局南海和平穩定

王毅：警惕個別域外國家攪局南海和平穩定
王毅肯定阿富汗神學士 促打擊疆獨支持者

王毅肯定阿富汗神學士 促打擊疆獨支持者

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
圖為上海浦東國際機場T2航站樓景象。中新社

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

2021-08-04 08:43

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院