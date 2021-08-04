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中國再增7省62例本土新冠確診 機場成最大破口

記者林則宏／綜合報導
面對境外疫情來勢洶洶，中國各機場已全面強化防疫作為。圖為上海虹橋機場。（中新社）
面對境外疫情來勢洶洶，中國各機場已全面強化防疫作為。圖為上海虹橋機場。（中新社）

中國國家衛健委通報，中國4日報告新增確診病例85例，其中境外輸入病例23例，本土病例62例，本土另有32例無症狀感染者。中國4日新增的本土確診者涉及7個省市，分別為：江蘇40例、湖南9例、北京3例、山東3例、河南3例、雲南3例、湖北1例。

截至8月4日24時，中國現有本土確診病例1285例，其中重症病例26例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬7990人。

另，海南海口5日上午通報，海口美蘭國際機場發現1例核酸採樣初檢呈陽性。該案例為機場貨運公司搬運工，4日下午因發燒就醫並作核酸檢測，5日凌晨2時報告核酸檢測結果陽性。該名搬運工近期無境內外中高風險旅居史，也未有新冠疑似或確診病人接觸史。

機場現在儼然已成為防疫最大破口。中國這波疫情最早就是因南京祿口國際機場清潔人員不慎，遭7月10日一名來自俄羅斯的確診者感染所導致。

上海本月2日新增1例本土確診，為浦東國際機場貨運區外航貨機服務人員。上海市衛健委主任鄔驚雷表示，該病例已完成基因測序，確認感染Delta變異株。個案是因暴露在境外移入病毒汙染環境中引發感染，與近期中國本土疫情無關聯。

今年6月10日，中國國航一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，最終確認機上有32名乘客感染Delta病毒，並造成寶安機場一名負責該航班入境旅客流行病學調查的海關人員也遭感染。

鑑於境外病例頻頻從機場入侵，中國民航局已要求，所有機場從事國際業務的一線工作人員必須隔天做一次核酸檢測（即每兩天一檢），其他後勤服務人員要做到每周兩測、每次間隔兩天以上，同時需嚴格落實國際、國內航班服務保障人員不得混流的規定和要求。

中國 機場 檢測

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