我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情抬頭 紐約國際車展再度取消

一洲焦點／紐約勇敢女性摧毀州長、騰訊股價的荒謬現實

水災後鬧疫情 鄭州普篩檢出上百病例

中央社台北4日電
才遭暴雨肆虐的中國河南省鄭州市，近日又爆發新冠肺炎本土疫情。圖為7月24日，暴雨後的鄭州街頭。美聯社
才遭暴雨肆虐的中國河南省鄭州市，近日又爆發新冠肺炎本土疫情。圖為7月24日，暴雨後的鄭州街頭。美聯社

才遭暴雨肆虐的中國河南省鄭州市，近日又爆發COVID-19本土疫情，而且是傳染力最強的Delta變異株。據官方通報，經過初期採檢與第一輪普篩1118萬人，截至今晚6時已檢出101個病例。

央視新聞報導，據鄭州市新冠肺炎疫情防控新聞發布會今晚通報，鄭州第一輪全員核酸檢測採樣人數1118 萬人，已全部完成檢測任務。目前，除初期單採單檢排查出2名感染者外，第一輪全員核酸檢測已篩查出確診病例及無症狀感染者99人。

據報導，鄭州7月30日出現第一個病例的二七區，也展開第2輪全員核酸檢測，截至下午4時，共採樣88.5 萬人，已檢測68.7萬人，結果均為陰性。

據澎湃新聞報導，鄭州市人民政府副秘書長李慧芳在會中指出，鄭州此輪疫情自7月30日發現首例無症狀感染者以來，至今晚6時累計感染101人，其中確診16人、無症狀感染85人。

河南、鄭州衛生官員此前指出，鄭州本次疫情主要是Delta變異株引起，感染人員大多發生在鄭州市第六人民醫院內部；鄭州是北京分流國際航班的12個第一入境點之一，鄭州市第六人民醫院是境外入境人員定點收治醫院。

上月21日，中國國家主席習近平對河南救災作出批示時，曾提到要防止「大災之後有大疫」，鄭州災後卻爆出本土疫情，而且還發生醫院內部群聚感染。

鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥在疫情爆發後，立即遭到免職。

鄭州 疫情 檢測

上一則

中國專家：Delta不會是新冠病毒最後一次變異

延伸閱讀

日本疫情嚴峻 醫院為保量能擬只收重症 挨批棄民政策

日本疫情嚴峻 醫院為保量能擬只收重症 挨批棄民政策
BBC雙標報導鄭州洪災？ 中國提嚴正交涉

BBC雙標報導鄭州洪災？ 中國提嚴正交涉
習近平的錢哪裡去了？

習近平的錢哪裡去了？
河南洪災 溫州同鄉會與中美商會捐款4萬元

河南洪災 溫州同鄉會與中美商會捐款4萬元

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
3華人家庭近十人連環染疫 「來美後最黑暗的日子」

3華人家庭近十人連環染疫 「來美後最黑暗的日子」
鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光

鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金暫居榜首 美國25金排第二

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金暫居榜首 美國25金排第二
大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」