水災後鬧疫情 鄭州普篩檢出上百病例

才遭暴雨肆虐的中國河南省鄭州市，近日又爆發新冠肺炎本土疫情。圖為7月24日，暴雨後的鄭州街頭。美聯社

才遭暴雨肆虐的中國河南省鄭州 市，近日又爆發COVID-19本土疫情 ，而且是傳染力最強的Delta變異株。據官方通報，經過初期採檢與第一輪普篩1118萬人，截至今晚6時已檢出101個病例。

央視新聞報導，據鄭州市新冠肺炎疫情防控新聞發布會今晚通報，鄭州第一輪全員核酸檢測 採樣人數1118 萬人，已全部完成檢測任務。目前，除初期單採單檢排查出2名感染者外，第一輪全員核酸檢測已篩查出確診病例及無症狀感染者99人。

據報導，鄭州7月30日出現第一個病例的二七區，也展開第2輪全員核酸檢測，截至下午4時，共採樣88.5 萬人，已檢測68.7萬人，結果均為陰性。

據澎湃新聞報導，鄭州市人民政府副秘書長李慧芳在會中指出，鄭州此輪疫情自7月30日發現首例無症狀感染者以來，至今晚6時累計感染101人，其中確診16人、無症狀感染85人。

河南、鄭州衛生官員此前指出，鄭州本次疫情主要是Delta變異株引起，感染人員大多發生在鄭州市第六人民醫院內部；鄭州是北京分流國際航班的12個第一入境點之一，鄭州市第六人民醫院是境外入境人員定點收治醫院。

上月21日，中國國家主席習近平對河南救災作出批示時，曾提到要防止「大災之後有大疫」，鄭州災後卻爆出本土疫情，而且還發生醫院內部群聚感染。

鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥在疫情爆發後，立即遭到免職。