中國專家：Delta不會是新冠病毒最後一次變異

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏。特派記者林宸誼／上海攝影

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏4日表示，新冠病毒具有容易變異的特性，目前Delta變異株是全球疫情 流行的一個最主要的毒株，民眾還是要繼續擴大疫苗的接種，因為世界上還會有別的變異毒株，但只要防疫 法寶不丟，就不怕病毒的變異。

張文宏在上海市召開疫情防控記者會上指出，近期大陸多地出現本土疫情，輸入源頭呈現多樣性，代表輸入風險的廣泛存在，部分輸入疫情的地區進一步發生了疫情蔓延，給疫情防控帶來了難度。

張文宏表示，大陸自疫情發生以來，累積的一系列防控經驗應能繼續發揮作用，對於遏制病毒傳播，現在看來仍是非常奏效。但他強調，任何一場疫情的抗擊成功，都離不開市民的配合。

「我們目前正處於疫情蔓延和疫情防控的博弈階段，大多數地區雖然並非高中風險區域，但減緩社會流動對疫情防控有很大的幫助。」張文宏因此呼籲上海市民，「非必要不離滬」，且近期暫不前往境外和國內中高風險地市。

他也再次提醒，要牢記「口罩 還要戴、社交距離還要留、咳嗽噴嚏還要遮、雙手還要經常洗、窗戶還要儘量開」等防疫原則。同時繼續做好自身健康監測，如出現發燒、咳嗽等症狀，就應佩戴醫用口罩及時就診。

「上海市民對上海的防疫速度和反應比較認可，但我還是要說，大家要積極配合，一有症狀馬上就去看病，這對我們的防疫幫助是非常巨大的。」