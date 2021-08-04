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武漢本土疫情再起 確認為Delta變異病毒株

中央社台北4日電
湖北武漢市居民在寫著「疫情就是命令」的大橫幅下排隊做新冠檢測。美聯社
湖北武漢市居民在寫著「疫情就是命令」的大橫幅下排隊做新冠檢測。美聯社

中國湖北省武漢市近日再現COVID-19本土疫情，迄今累計確診12例。武漢官員今天指出，目前已完成的2例樣本測序結果顯示為Delta變異病毒株，且與江蘇本輪本土病例高度同源。

綜合中國新聞網、長江日報報導，湖北省疫情防控指揮部上午召開新聞發布會通報，8月3日，湖北新增本土確診病例9例、本土無症狀感染者3例，均為武漢同一工地隔離封閉管理人員。

8月2日，武漢經開區報告發現7名外來務工人員COVID-19核酸檢測陽性。這是武漢去年6月「清零」以來，首次出現本土疫情，迄今累計確診12例。

武漢市政府副秘書長李濤在會中指出，武漢2日通報的7例中，已完成的2例樣本測序結果顯示為Delta變異病毒株，且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源。

他指出，這次本土疫情是單一傳播鏈。病例1曾於7 月27日在荊州高鐵站候車時，與江蘇淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集，在抵漢後傳播給室友和工友。目前大部分病例均與該工地關聯。

為嚴控疫情外洩，截至昨天，武漢已封閉管理武漢經開區沌口街道，含14個社區、40個小區；並對其他區域的9個小區採取了封閉管理；另對7棟居民樓採取封閉管理。當前已安排專人24小時值守，轄區居民統一進行核酸檢測。

另據湖北省衛健委通報，7月31日以來，湖北累計報告本土確診病例15例，本土無症狀感染者11例，病例均為Delta變異病毒株感染，均為此前公布的江蘇淮安某旅行團確診病例的關聯病例。

武漢 疫情 檢測

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