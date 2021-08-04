拜登90天病毒溯源期限將屆 中國升高宣傳反擊

圖為被懷疑洩漏病毒的武漢病毒研究所。(路透)

美國 總統拜登 要求90天內查清COVID-19病毒起源的期限已近，中國 的反擊力道逐漸加強。人民日報明天起將發表系列文章，反批美方的動作是不得人心的「政治操弄」、「政治病毒」。

央視新聞聯播報導，人民日報5日將以「政治操弄註定不得人心—全球抗疫必須肅清『政治病毒』」為題，發表評論員文章中的第1篇系列文章。

在此之前，美國主張對中國進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查，中共官媒曾間歇發表過多篇文章反擊。但隨著拜登（Joe Biden）5月下旬下令90天內查清病毒來源的時間越來越近，中國從媒體到官方的反擊宣傳力道逐漸加強。如今上升到前一日即預告人民日報發表系列評論的層級，足見中方對此頗為在意。

7月28日，中國駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在聯大聽取專家通報疫情的會議上聲稱，美國背離科學和事實，對溯源問題大搞政治化和汙名化，目的是為了轉移自身抗疫不力的責任；「中方並正告美國，政治操弄戰勝不了疫情，也不得人心，註定失敗。」

據報導，人民日報5日將發表的文章則宣稱，有美國眾議員公佈了病毒溯源報告更新版，內容老調重彈，繼續「兜售中國實驗室洩漏論的彌天大謊，卻沒有任何證據支撐，沒有絲毫可信度與科學性可言」。

文章聲稱，這種「毫無道德底線的卑劣行徑」再次表明，為了政治私利不斷污蔑抹黑中國，美國政客已經陷入了走火入魔的境地。

這篇文章又說，美國2003年以一瓶洗衣粉作為證據，指責伊拉克擁有大規模殺傷性武器。倘若美國今天還要故伎重施，不僅是「對科學的公然侮辱，更是對中國的嚴重誤判，對世界的巨大挑釁」。中方正告美國政客，在事實科學正義面前，政治操弄註定不得人心。