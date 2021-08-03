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武漢啟動全員核酸檢測 半數省分出現疫情

武漢啟動全員核酸檢測 半數省分出現疫情

記者羅印冲／綜合報導
武漢再現新冠本土病例後，緊急封控七個小區，連夜對相關人員進行核酸檢測。武漢官方昨表示，將迅速啟動全市全員核酸檢測。（中新社）
武漢再現新冠本土病例後，緊急封控七個小區，連夜對相關人員進行核酸檢測。武漢官方昨表示，將迅速啟動全市全員核酸檢測。（中新社）

中國本土疫情持續升溫，近半省分都出現確診病例。南京傳播鏈在十多天內擴及十多個省市，各地防疫如臨大敵。

疫情蔓延，中國各地紛按「暫停鍵」。上海書展宣布延期，中國籃球協會宣布暫停NBL聯賽；青島國際帆船周、國際海洋節等也延期。

江蘇關閉該省75個高速公路收費站出入口。張家界市宣布，還在市內居民、遊客均不得離開。中國鐵路集團公司公告，旅客退票均不收手續費。

江蘇揚州升級封控，昨天起對主城區外所有社區實施封閉管理。湖北武漢已有六例確診、五例無症狀感染者，將啟動全市全員核酸檢測。北京昨天宣布停售南京、揚州等23地進京火車票，並升級進京管控等級。

中國衛健委昨通報，新增本土確診61例，分布於八省市包括江蘇45例（南京五例、揚州40例）、湖南六例、湖北三例、河南二例、雲南二例，北京、上海、福建各一例。江蘇是此輪本土疫情重災區，自7月20日南京祿口機場出現疫情以來，南京累計本土確診220例，揚州也達94例。

中國民航局飛行標準司副司長韓光祖表示，南京疫情主因是機場方面日常管理鬆懈，沒有嚴格落實地方政府和民航疫情防控規定。

江蘇省衛健委副主任周明浩表示，江蘇疫情主要是南京、揚州、淮安三地，分別涉及南京祿口國際機場、揚州麻將館、淮安旅行團。

北京昨宣布停售23地進京火車票，升級機場防控措施，也不接待有中高風險地區所在市旅居史的人員進京。

疫情 中國 機場

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