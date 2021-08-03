官媒指網遊為「精神鴉片」騰訊稱將加大保護未成年用戶

騰訊遊戲。圖／中新社

中國 官媒今天發文指網路遊戲是「精神鴉片」，並點名騰訊的手遊「王者榮耀」，一度引發遊戲類股大跌。騰訊同日發文，表示將加大保護未成年遊戲用戶，並倡議全行業強化遊戲防沉迷系統。

騰訊官方微信公眾號「鵝廠黑板報」今天發布，在2日結束的第19屆中國國際數碼互動娛樂展覽會上，有關主管部門對全行業主動開展未成年保護工作、履行社會責任提出了更多希望與要求。

騰訊表示對此高度重視，將從「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出針對未成年用戶的新舉措，包括：執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶線上時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2 小時；未滿12歲者禁止在遊戲內消費；針對未成年人冒充成年人的可疑帳戶全部重新認證等。

此外，騰訊還倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。

3日，新華社旗下經濟參考報發表文章「『精神鴉片』竟長成數千億產業」。文章稱，中國有62.5%的未成年網友經常在網上玩遊戲；13.2%未成年手機 遊戲用戶，在工作日玩手機遊戲日均超過2小時。文章中將網路遊戲比作新型「毒品」。

該文章重點提到了手機遊戲「王者榮耀」，稱這是最受學生歡迎的網路遊戲，參與調查學生中經常玩此遊戲的達47.59%，該遊戲2020年日活躍用戶數日均一億。這篇文章一出，導致港股、陸股兩地手遊股重挫。

不過，經濟觀察網引述證券公司行業分析師 的看法，認為今天的股價下跌更多是「情緒殺價」，因為中國政府日前整頓教育行業，「資本市場都在猜誰是下一個被處罰的對象，感覺遊戲很有可能」，但遊戲行業早在2017年就被官媒集體批評過。

這篇引發遊戲類股大跌的文章，幾個小時後就被下架，受影響的類股股價也有所回升。

根據騰訊去年底公布的資料，2020年第4季，18歲以下未成年人在騰訊的網遊收入占比僅為6%。上述分析師認為，即使這部分收入完全剔除，也不會給遊戲公司帶來致命影響。

早在2017年，人民日報、央視、新華社等官媒集體批評過網路遊戲，認為「王者榮耀」帶壞小學生。2018 年，官方一度暫停遊戲版號審核，行業集體陷入低谷，直到該年年底才又恢復版號核發。

今年6月，中國「未成年人保護法」正式實施，提出遊戲公司應當要求未成年人以真實身分資訊註冊並登錄網路遊戲。

這名分析師說，市場期待監管部門針對遊戲行業落實具體的政策。他認為，遊戲行業已經發展了20多年，也是中國在全球範圍內的優勢產業，而且玩遊戲的大部分還是成年人，相關措施應該不會像教育培訓業影響那麼大。