國安法限制自由 端傳媒離港、藝術家黃國才遷台

端傳媒宣布將總部遷出香港。(擷自電郵)

網路媒體端傳媒今天以香港 逐漸失去新聞自由為由，宣布將總部遷往新加坡，成為在當局打壓異議下第一個離開這處金融中心的香港媒體。

另外，資深媒體人韋安仕（Steve Vines）和知名藝術家黃國才今天也分別證實因為自由逐漸消失而離開香港。黃國才現已遷居台灣 。

端傳媒執行總編吳婧在端傳媒六周年專文中寫道：「這六年裡，自由的道路變得愈加艱險：世界越來越割裂、對立，牆在中國 孕育出一片粉紅色，香港的新聞自由指數則跌至全球第80名。」

法新社指出，端傳媒在華語媒體圈內規模相對較小，共有約6萬名付費訂閱會員，但它的離開仍凸顯許多媒體正憂心自身在香港這個昔日中國言論自由堡壘的未來。

香港電台（RTHK）今天也證實資深主持人韋安仕已離開香港前往英國，因為「白色恐怖橫掃香港」。

他在寫給同事的電子郵件中表示：「確保港人自由的制度被漠不關心的人步步拆解。這些人冷漠到當這塊土地的本質清清楚楚正遭到摧毀時，他們甚至不知畏懼。」

另外，以藝術參與政治的黃國才也在接受網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）訪問時說，自己已搬到台灣追求「百分之百的自由」，因為故鄉的自由正逐漸消失。

香港法規對企業友善，且基本法保障言論自由，包括法新社等多家國際媒體公司都把區域總部設在香港，但現在許多媒體都懷疑自身在香港有無未來可言。去年港區國安法實施後，美國「紐約時報」（The New York Times）已把亞洲總部遷至韓國首爾。

今年6月，壹傳媒旗下的香港蘋果日報被依國安法凍結資金，突然停止營運。香港記者協會（Hong Kong Journalists Association）上月稱新聞自由已支離破碎。