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中國武漢再現本土疫情 宣布全市核酸檢測

武漢再現本土疫情 宣布全市核酸檢測

中國新聞組／北京3日電
圖為戴著口罩的武漢市民。（路透）
圖為戴著口罩的武漢市民。（路透）

中國湖北省3日召開新聞發布會，宣布決定啟動全市全員核酸檢測。目前，湖北省累計報告6例確診病例，這是武漢去年6月「清零」以來，首次出現本土疫情

相關負責人表示，將在做好重點人群、密接人員核酸檢測基礎上，根據流行病學調查結果，及時啟動大規模人群核酸檢測，將在盡可能短的時間內做好重點區域內多輪核酸檢測，做好在更大範圍內開展核酸檢測的準備。

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原則上不舉辦規模性聚集活動，出入各類公共場所必須佩戴口罩，文化休閒和娛樂場所實行限流、驗碼、測溫，原則上不組織重點地區人員來鄂旅遊。

新華社報導，武漢市衛健委副主任彭厚鵬表示，8月1日晚，武漢市經濟技術開發區對江蘇淮安某旅遊團途經的重點區域駐留人員進行排查，發現一名工地外來務工人員曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集，立即對其進行新冠病毒核酸檢測。

2日上午，這名外來務工人員檢測結果顯示為陽性，武漢立即啟動應急機制，迅速開展疫調、檢測、消毒、隔離等相關工作。

湖北省3日上午召開記者會表示，目前累計報告6例確診病例。6名患者均在定點醫院救治，目前沒有重症發生。

武漢也宣布，全市全面暫停線下教育教學活動。即日起，武漢市內所有初高中畢業年級補課、研學旅行、新生軍訓、民辦教育培訓機構培訓（含針對中小學生、學齡前兒童和成人的培訓）等一切線下教育教學及聚集性活動全部暫停。

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清零14個月 武漢再現本土病例

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