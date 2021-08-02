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清零14個月 武漢再現本土病例

俄州家族聚會延一年終辦成 卻爆發13例「突破感染」

清零14個月 武漢再現本土病例

記者呂佳蓉／綜合報導
近日中國多個地方陸續出現本土疫情，上海各核酸檢測機構的檢測量驟增，經常出現排隊等候採樣的人潮。（中新社）
近日中國多個地方陸續出現本土疫情，上海各核酸檢測機構的檢測量驟增，經常出現排隊等候採樣的人潮。（中新社）

中國此輪南京本土疫情快速蔓延，2日武漢也出現疫情，這是武漢從去年6月開始零確診後，首次出現本土疫情。另外，北京市提升進京管控，嚴控中高風險地區人員進入北京，暫停進入北京的航班、列車與客車班線。

南京Delta變異株疫情快速蔓延，據官媒健康時報最新統計，中國迄今已有15省26市報告新增本土確診病例或無症狀感染者。

2日增近百例 呈多點散發

中國國家衛健委2日天通報，8月1日新增98例，其中55例是本土病例，且分布廣泛，另有44例無症狀感染者，江蘇、湖南、湖北、北京、河南等地都出現新病例，呈多點散發之勢。

其中，湖北省黃岡、荊州相繼通報新增病例，疫調均指向曾去過張家界的江蘇淮安一個旅遊團。張家界此前通報，源自南京疫情的感染者，曾觀賞「魅力湘西」劇場一場演出，超過2千名同場觀眾屬於高危險群。

第一財經報導，在南京祿口機場被感染的遊客，前往張家界旅遊，讓張家界成為南京之外主要的疫情擴散地。染疫遊客在結束張家界旅遊後，途經其他城市，其中淮安旅遊團引發關注。

旅遊團波及 武漢現7例

武漢2日天通報遭該淮安旅遊團波及。陸媒財新網指出，這是武漢去年6月宣布疫情「清零」後，首度出現本土病例。

據微信公眾號「武漢經開區」2日通報，8月1日晚間在對淮安某旅遊團重點區域駐留人員排查中，發現沌口街一工地唐姓外來務工人員，曾在7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集。2日天上午，該唐姓工人及與其密接的6名人員核酸檢測陽性。

北京市2日天新增1例京外關聯本地新冠肺炎確診病例。這名新增確診病例住在海淀區國興家園，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及1萬多人。北京已提升進京管控等級，限制所有出現病例地區的人員進京，暫停來京航班、列車、客車班線。強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。目前從南京、鄭州、張家界等中高風險區開往北京方向的高鐵和普速車次均已無法購票。

鄭州疫情 全為Delta株

鄭州在水災後出現的本土疫情經基因測序，均為Delta病毒株。截至2日下午6時，鄭州此波疫情確診13例，無症狀感染者50例，確診者均為輕型和普通性。

在南京，市衛健委副主任楊大鎖2日天表示，本輪南京疫情確診病例中，有多名兒童感染，最小的患者年紀僅8個月大，本次兒童的流行病學發病特點主要表現為以家庭為單位的聚集性發病。

疫情 北京 武漢

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