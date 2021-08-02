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南京地區門診部、診所全停診 第4輪核檢啟動

記者賴錦宏／即時報導
南京地區門診部、診所全部停診，將於8月2日至8月3日24時啟動第四輪部分區域核酸檢測。（新華社）
南京地區門診部、診所全部停診，將於8月2日至8月3日24時啟動第四輪部分區域核酸檢測。（新華社）

中國昨天有55宗本土病例，江蘇佔最多40宗。南京新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻。8月1日晚間，南京市新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控工作指揮部發布通告，南京地區門診部、診所全部停診。8月2日凌晨2時，新浪微博「南京發布」公布南京市將於8月2日至8月3日24時啟動「第四輪部分區域核酸檢測」。

通告明確，南京地區的門診部（不含醫院內部設置的門診部）、診所全部停診。南京地區的口腔科、眼科、耳鼻喉科、整形（美容）科等專科醫院與綜合醫院內相關專科擇期診療項目全部暫停，只保留必要的急診診療。醫療機構開放的診療服務，嚴格執行相關規定實行預約診療，分時段就診。

進行胃鏡、氣管鏡、鼻咽喉鏡檢查前需進行核酸檢測，患者持48小時內核酸檢測結果陰性報告方可檢查。急診檢查應做好必須的防護措施，同步進行核酸檢測。

通告要求所涉及的醫療機構迅速通知已預約的病人暫緩就醫，並建議可選擇擇期診療的患者暫緩去醫療機構就診。

通告同時要求南京地區互聯網醫院要全面開展互聯網醫療服務，為公眾提供諮詢、複診、開藥等服務。

南京8月2日凌晨公布了該市9個區58個街道（鎮）為第四輪輪核酸檢測的區域。對於此次區域劃定，南京市解釋為：國家、省、市疾控聯合專家組根據前三輪全員檢測結果和每一例陽性病例的流調溯源情況，綜合分析陽性病例的時間空間分布、溯源代際關係、活動軌跡區域等流行病學情況，確定了本輪核酸檢測的區域範圍。

檢測 疫情 中國

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