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北京今增1確診 患者居住小區封控涉及1萬多人

記者呂佳蓉/即時報導
中國本土疫情再起。圖／香港文匯網
中國本土疫情再起。圖／香港文匯網

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，二日0時至15時，北京市新增1例京外關聯本地新冠肺炎確診病例。這名新增確診病例住在海淀區國興家園，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及人員1萬多人。

據新華社報導，該名確診者住址為北京市海淀區首體南路20號國興家園。患者7月25日從長沙南站乘坐高鐵G486赴北京，當日21時26分到達北京西站，出站後乘坐私家車至海淀區國興家園。

7月29日病患主動向社區報備並按要求進行集中隔離觀察，首次核酸檢測結果為陰性。之後，自述其7月30日出現咳嗽等症狀，7月31日出現發熱症狀，8月1日核酸檢測結果為陽性，轉至定點醫院，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，8月2日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

北京市海淀區人民政府副區長林航指出，海淀迅速集中隔離密接人員。目前，已將國興家園六號樓所有人員全部判定為密切接觸者並落實相關管控措施，並且將進一步對7月26日以來曾到訪國興家園的人員進行密接排查。

林航表示，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及人員1萬多人。封控區域內所有單位和公共場所全部關停，人員只進不出，嚴格落實管控措施。同時，立即啓動全員核酸檢測。截至目前，已採集樣本4500例，檢測結果待報。

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