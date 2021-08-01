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田徑／百米2度飆進10秒 網友：蘇炳添代表亞洲人信仰

中國新聞組╱綜合報導
8月1日，在東京奧運會田徑男子百米半決賽中，中國選手蘇炳添以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄。(中新社)
8月1日，在東京奧運會田徑男子百米半決賽中，中國選手蘇炳添以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄。(中新社)

奧運男子100公尺準決賽，「亞洲最速男」中國選手蘇炳添飆出了9秒83成績，創造新的亞洲紀錄，更是89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手，最終雖然在決賽以9秒98取得第六名未能奪牌，但蘇炳添證明亞洲人也能在黑人主宰的百米大戰上奮戰，日本網友更紛紛大讚：蘇炳添代表著亞洲人的信仰。

新華社報導，32歲的中國選手蘇炳添一戰成名，1日晚間在東京奧運男子100米準決賽中跑出了9秒83，打破亞洲紀錄，以第一名成績晉級決賽，2004年雅典奧運會創造歷史的劉翔也在網上發布了蘇炳添創紀錄的視頻，發文祝賀道：「封神！9秒83！！！決賽，請大家把好運借他一點。」

而在兩個多小時後的決賽中，蘇炳添再次跑進10秒大關，以9秒98的成績獲得第六名，雖然最終未能奪牌，但他已經創造中國田徑新歷史，更是89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手。賽後，蘇炳添表示自己準決賽看到同組的選手，就知道必須跑出最佳成績才可能出線，他認為只休息兩個多小時，體能確實還沒恢復，「但是我給自己的目標就是都跑進10秒。」他也確實做到了。

蘇炳添還說，這會是他一輩子最好的回憶。「我一直不停地去學習，接觸不同水平的運動員和其他國外的運動員。通過這麼多年以來的努力，自己終於也可以站到奧運100米決賽的跑道上面。」

另據「雅虎日本」報導，日本網友也對蘇炳添的表現讚譽有加，他們稱蘇炳添證明了亞洲人也有能力挑戰人類賽跑極限，「同樣身為亞洲人，我支持他，與那些高大的黑人選手相媲美，這真讓我印象深刻。」「在我們那個時代，如果你不是白人或黑人，沒人相信你能跑進10秒闖進決賽」「亞洲人體質不同，缺乏爆發力，敢於參賽就已經贏了，這代表著一種信仰。」「亞洲人也有機會贏得冠軍，我們可以期待未來了！」

百米賽跑講求選手的瞬間爆發力以及身體協調性，而黑人與生俱來的身體天賦，讓他們完全稱霸，黃種人幾乎難以抗衡，不過蘇炳添這次殺進奧運決賽，為亞洲人在田徑場上寫下歷史新頁，這也是自1932年洛杉磯奧運日本傳奇名將吉岡隆德之後，睽違89年再有亞洲人闖進100公尺奧運決賽。

中國選手蘇炳添在男子百米半決賽中跑出了9秒83的成績。(新華社)
中國選手蘇炳添在男子百米半決賽中跑出了9秒83的成績。(新華社)

東京奧運 黑人 日本

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