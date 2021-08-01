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中國本土疫情延燒 北京再增確診 張家界封城

中央社台北1日電
中國本土疫情延燒，北京今天再增2例確診，湖南張家界封城，湖南常德一景區則公告777名觀賞演出的遊客是高風險人群。(美聯社)
中國本土疫情延燒，北京今天再增2例確診，湖南張家界封城，湖南常德一景區則公告777名觀賞演出的遊客是高風險人群。(美聯社)

中國COVID-19疫情延燒，北京今天再增2例確診，海南島也出現1例確診。湖南張家界3天內已有7例確診，官方今起實行封城措施；湖南常德一景區則公告777名觀賞演出的遊客是高風險人群。

綜合新京報等媒體報導，海南海口市今天出現1例輕型的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，這名患者7月時乘坐飛機往返海口和居住地湖北荊州市。

而江蘇淮安市一家企業員工日前到張家界旅遊，於7月27日乘坐大巴士前往荊州，返程搭乘火車，這家企業現已檢出多名陽性感染者。海口市的患者與淮安企業員工在荊州站時間和地點高度重合。

另外，北京市繼7月28日、29日在這波本土疫情中新增2例確診後，今天官方也宣布再增2例確診者和1例無症狀感染者。他們都是從張家界返京人員，來自同一家庭。

此輪疫情從7月20日由南京祿口機場開始散發，22日在張家界的大型演出「魅力湘西」又成為一波感染源頭，張家界從29日到31日共新增7例確診者。

張家界官方今天發布，嚴格全市社區管理，原則上不准外出，並從下午3時起，對全市轄區所有道路實行交通管制，非疫情管控與醫療、消防相關車輛不得上道路行駛。

除了張家界，湖南省多地也陸續發現確診病例。常德市桃花源旅遊管理區今天發布消息稱，在7月25日、26日、27日觀看9場「湘遇.桃花源」演出的777名觀眾屬於高風險人群。因為這波疫情中的一名密切接觸者是這個節目的編導，上述3天都在現場工作。

南京官方在7月30日宣布，這波疫情源頭是俄羅斯入境航班，病毒株為Delta病毒。目前多個產生病例的城市也表示測得確診者身上的COVID-19病毒為Delta變異株。

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