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Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

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Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

記者林則宏／綜合報導
中國各地疫情防控近日紛紛升級；圖為成都市民在高新區盛興社區核酸採樣點接受核酸檢測採樣。（新華社）
中國各地疫情防控近日紛紛升級；圖為成都市民在高新區盛興社區核酸採樣點接受核酸檢測採樣。（新華社）

Delta病毒7月10日從南京天祿國際機場突破中國疫情防線後，迄今持續在多地蔓延。根據中國國家衛健委通報，30日中國報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例25例，本土病例30例。本土病例分別為：江蘇19例，湖南6例，重慶2例，遼寧1例，福建1例，四川1例。

南京30日宣布，已完成本土疫情相關的52個病例的病毒基因測序工作，均屬於Delta毒株；病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。

根據疫調，南京這次疫情早期報告的祿口機場機艙清潔人員病例的基因序列，與7月10日俄羅斯入境航班報告的1例輸入病例的序列一致。推估應是清潔人員同時處理國際和國內航班的垃圾清運時不慎感染，之後又傳染給機場其他工作人員，導致疫情擴散。

截至目前為止，南京這波疫情至少已蔓延中國8省22地，並導致超過200人確診。南京天祿機場疫情還衍生出湖南省張家界市的「旅遊傳播鏈」，以及湖南省常德市的「遊船傳播鏈」。

7月29日以來，張家界累計已發現本土確診病例5例，其中3人為同一旅行社員工。截至30日，張家界仍有萬餘名遊客。為防疫情外擴，張家界市委旅遊工作委員會辦公室30日宣布，遊客離開張家界前，必須配合完成3次核酸檢測。

截至30日，曾共同在常德搭乘「穿紫河三號遊船」的遊客，累計確診者已達15人，分別來自常德本地、四川成都、湖南長沙、湖南湘潭、湖南株洲。其中最早確診的3位成都市民，曾前往張家界旅遊。

另，廈門則出現1宗獨立的確診病例。廈門市衛健委30日通報，當日對入境人員主動進行核酸檢測時，發現廈門航空一名機師確診。該名機師已完成新冠疫苗接種，確診前曾執飛兩趟國際航班，分別前往荷蘭阿姆斯特丹與美國洛杉磯。

值得注意的是，河南省鄭州市也宣布，30日在例行檢查中發現1例核酸初篩陽性，後經市疾控中心複核，認定為無症狀感染者，該名確診者近期未曾離開過鄭州。這起案例尚未列入中國國家衛健委31日上午發布的疫情統計數據中。

在暑假到來前，中國各地接連傳出本土疫情，包括浙江、江西、湖北武漢等地因此呼籲民眾，暑期旅遊盡量在省內進行，暫緩出省旅遊。

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