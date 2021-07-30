廈門航空爆發疫情 30日起取消多航班

廈門航空公司一名國際貨運機組成員確診COVID-19並傳染3名家人後，廈門官方已下令非必要不離開廈門。中新社

廈門航空公司一名國際貨運機組成員確診COVID-19並傳染3名家人後，廈門官方已下令非必要不離開廈門。廈航今晚宣布，已取消30日、31日共79個航班，並取消今晚至8月底所有洲際貨運航班。

廈門航空目前每週二、週四和週日，都有一班往返台北松山機場與廈門的航班。

據廈門網文字直播，廈門市今晚舉行疫情防控情況新聞發布會，廈航副總經理倪良勝在會中宣布，已取消7月30日航班共41班，其中廈門出港航班13班；取消7月31日航班共38班，其中廈門出港12班；取消今晚起至8月底所有洲際貨運航班，以確保所有執行廈門出港航班的飛行安全和防疫 安全。

倪良勝表示，廈航目前已對7月30日至8月19日的廈門進出港航班制定了免費退票規則，有相關需求的旅客，可以聯繫95557客服電話，或者透過廈門航空官方微信 號、廈門航空微信小程式、廈門航空App、廈門航空官網的線上客服，進行相關操作。由於客服接線容量有限，建議旅客可以分時段進行辦理退改手續。

廈門今天已經啟動3級應急響應，將張男住處小區列為中風險地區，並實施多項加強防疫措施，還要求所有在廈人員非必要不離廈，確要離廈的，須憑健康碼綠碼通行。

廈門副市長廖華生在會中通報，30日在按規程對入境人員主動核酸檢測 時，發現廈航一名25日返國的國際貨運張姓機組成員病毒核酸結果呈陽性，透過擴大採樣檢測，發現其共同居住的3名家庭成員核酸陽性。

他指出，張男及其父親確診，張母及張男的兒子為無症狀感染者；張男妻子與一名盧姓家政服務人員核酸檢測結果均為陰性。

廖華生表示，已迅速開展流調，切斷傳染源。公安、衛健等部門密切配合，依法高效開展流調、摸排行程軌跡。截止30日晚上7時，已排查出密切接觸者311人，次密切接觸者218人，已出結果均為陰性。

他並表示，所有在市內密接、次密接者正集中隔離醫學觀察，市外密接、次密接者均發協查函。全市突出重點、分級實施，開展核酸檢測排查。