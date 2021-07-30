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新疆塔克拉瑪干沙漠也傳洪災 中石化3萬套設備被淹

記者林則宏／綜合報導
天山山脈近期普降暴雨，加上高山雪水融化，讓新疆塔克拉瑪干沙漠也傳出洪災。（截圖自中國石化集團官方微博影片）
天山山脈近期普降暴雨，加上高山雪水融化，讓新疆塔克拉瑪干沙漠也傳出洪災。（截圖自中國石化集團官方微博影片）

全球氣候變遷，新疆塔克拉瑪干沙漠竟然也爆發洪災。根據中國石化集團官方微博發布的消息，近日因天山山脈普降暴雨，加上高山雪水融化，疊加形成季節性洪水襲擊中國石化西北油田玉奇片區，導致區內多處電線桿傾斜。中國石化3萬套設備、近50輛勘探車輛也慘遭水淹，淹水面積廣達300多平方公里。

從中石化集團官方微博發布的影片來看，原本應是黃沙一片的塔克拉瑪干沙漠，如今也變成一片汪洋。

財新網報導，油區被淹發生在7月中旬，近日降雨已停，沙漠滲水很快，但現場泥濘。天山冰雪會在夏季持續融化，加上連日降雨，是導致這次水患的主因。

報導稱，這次淹水受影響較大的是中國石化石油工程地球物理有限公司，該公司當時正在該地區進行作業，被淹設施以探測器、勘探車為主。

財新網表示，這次慘遭水淹的中國石化西北油田採油一廠位於塔克拉瑪干沙漠北部邊緣，天山南部。該廠於2001年3月成立，是一個集油氣開採、處理為一體的現代化採油企業，為中國石化集團西北油田分公司最早的一支開發隊伍。

財新網指出，實際上，融雪性洪水年年都有，但今年降雨量大。6月到7月中旬，新疆輪台縣天山山脈迪娜爾山段普降大雨，加上夏季天山融化的雪水，疊加造成了當前的融雪性洪水。

消息人士表示，油區上游有座水庫，正常年份該水庫可以攔截並留住部分水量，因此下游一般受到的影響不大。但今年雨水較大、較急，就漫淹至下游地區。

近幾年由於印度洋水氣開始蔓延到南疆，導致新疆南疆地區雨水越來越多。因降雨增多，現在油井旁邊的植被也明顯茂密了許多。

中國 洪水 新疆

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