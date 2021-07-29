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Delta蔓延中國15省 南京、張家界恐成傳播雙中心

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Delta蔓延中國15省 南京、張家界恐成疫情傳播雙中心

中國新聞組／北京30日電
中國29日宣布接種新冠疫苗已突破16億劑，與此同時，南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市。圖為28日晚上，南京民眾排隊接受核酸檢測。（中新社）
中國29日宣布接種新冠疫苗已突破16億劑，與此同時，南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市。圖為28日晚上，南京民眾排隊接受核酸檢測。（中新社）

中國29日宣布接種COVID-19疫苗已突破16億劑，與此同時，南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市；其中，首都北京成年人疫苗接種率已超過96%，仍遭入侵。

據澎湃新聞報導，短短9天的時間，南京病例已上升至171例，疫情已蔓延至15省份26市。其中，湖南省張家界市的大型演出「魅力湘西」，已成為群聚感染的破口，多地出現無南京旅居史的關聯感染者，涉及當地22日晚間一場演出，因為有南京關聯病例到場，超過2000名觀眾被通報為高危險人群。

南京疫情快速擴散，中國網路出現質疑國產疫苗效果的聲音。在微博，許多民眾問：「為何打了疫苗仍感染新冠病毒？」還有網友批評官方過度宣傳打疫苗就沒事，導致民眾防疫鬆懈。

針對擴散中的南京疫情，中國醫療專家張文宏說，在中國嚴格管控疫情和加速疫苗接種的情況下發生多少疫情擴散引發公眾不安，但疫情可控，後續1至2周是觀察疫情是否擴大的關鍵期。

中國此前已展開疫苗接種第3劑的臨床試驗，並研發二代疫苗，以因應變種病毒疫情。

中國科興公司25日表示，科興滅活疫苗的二期臨床試驗中期結果顯示，儘管接種兩劑6個月後的中和抗體水準下降，但兩劑疫苗免疫程序產生了良好的免疫記憶，接種第3劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應，中和抗體滴度顯著提高。科興宣稱，接種第3劑後，28天中和抗體滴度比第二劑後28天中和抗體滴度增加了3至5倍。

疫苗 疫情 中國

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