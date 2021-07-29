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長征運載火箭第381次飛行 天繪1號04星今發射

記者蔡敏姿／即時報導
中國成功發射天繪一號04星。（取自央視新聞）
中國成功發射天繪一號04星。（取自央視新聞）

環球網報導，7月29日12時01分，中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭成功發射天繪一號衛星04星，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

天繪一號衛星04星由中國航天科技集團公司五院所屬航天東方紅衛星有限公司研製，主要用於開展科學試驗研究、國土資源普查、地圖測繪等任務。

長征二號丁運載火箭由中國航天科技集團公司八院研製。此次發射是長征系列運載火箭的第381次發射。

本發長征二號丁運載火箭在酒泉首次採用新一體化地面測發系統，該系統能夠滿足長征二號丁和長征四號系列運載火箭多種箭上技術狀態的測試發射需求，具有小型化、自動化和無人值守等特點，有效地簡化了地面測發系統的配置，結合不斷優化的測發流程，提高工作效率。

此次任務正值大暑，天氣極端炎熱，中午至下午最高溫度可達42℃，對箭上產品和衛星帶來極大考驗。其中，星箭組合體轉場實施全程控溫措施，設計師們將工作時間段從早上9點提前到7點開始，減少開塔時間以降低高溫對衛星和箭上產品的影響。

長二丁總體主任設計師李穎表示，以往推進劑加注一般分上下午進行，本次發射為了避開高溫時段，將推進劑加注工作提前開展並連續加注，較以往提前4小時完成，此次任務的成功為型號在高溫環境下工作積累了寶貴經驗。

截至目前，7月中國長征系列運載火箭已經圓滿完成六次發射任務，其中，有一周創造四次發射全部成功的記錄。

中國 高溫 工作

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