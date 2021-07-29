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監管利劍頻揮嚇跌股市 中國官媒趕忙發聲護盤

記者林則宏／即時報導
中國官方近期接連祭出各種行業監管措施，導致相關個股股價出現劇烈波動。美聯社
中國官方近期接連祭出各種行業監管措施，導致相關個股股價出現劇烈波動。美聯社

中國監管機關近期接連對互聯網企業、房地產市場、補教業祭出強硬監管措施，導致中港股市與海外上市中概股相關個股股價出現劇烈震盪並衝擊投資人信心，官方媒體趕忙出面安撫，強調這些監管政策都是為促進行業規範健康發展，而非針對相關行業的限制和打壓，人民幣資產依然具備高投資價值。

新華社28日深夜發表題為「中國股市熱點觀察」的文章，開頭就指出，近期，中國股市出現較大波動，市場存在一定的擔憂情緒。「深入分析當前市場關心的幾方面問題，不難得出結論：中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發展的基礎依然穩固。」

文章表示，今年上半年，中國GDP年比增長12.7%，進出口規模創下歷史同期最好水平。今年又是「十四五」開局之年，中國各領域的改革穩步推進，減稅降費、培育新動能、保障民生等方面的政策舉措成效明顯。而且數據顯示，今年以來，中國市場流動性保持合理充裕。

新華社指出，中國近日推出針對網路平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，市場有些疑慮，這種情緒在股市有所反應。文章強調，這些監管政策都是為促進行業規範健康發展、維護網路數據安全和保障社會民生的重要舉措，並非是針對相關行業的限制和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。

新華社強調，可以肯定的是，中國證監會對企業選擇上市地持開放態度，支持企業根據自身發展需要作出選擇，支持企業依法合規利用兩個市場、兩種資源發展（指國內和國際市場以及國內和國外資源）。與此同時，中國資本市場對外開放的步伐也正進一步加快，中國資本市場全面深化改革步伐也不會停止。

北京經濟日報29日發表的評論員文章則指出，中國資本市場平穩健康發展有基礎，更有實力。這種判斷基於以下事實：一、中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化；二、中國改革開放的步伐依然堅定，開放的大門只會越開越大；三、隨著科創板的不斷發展壯大以及註冊制的穩步推進，中國資本市場正在發生質的變化。

中國證券報29日的評論員文章強調，在經濟基本面穩中向好、人民幣資產高性價比、A股生態持續優化的背景下，人民幣資產將保持強大吸引力。而在進一步深化改革、擴大開放，持續加大科技創新力度和推動消費升級的未來，人民幣資產的吸引力還會穩步提升，「花香蝶自來」。

中國 投資 北京

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