中國接種疫苗突破16億劑 南京疫情蔓延15省26市

南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市。圖為南京居民排隊接受新冠檢測。美聯社

中國 今天宣布接種COVID-19疫苗 已突破16億劑，與此同時，南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情 ，已蔓延至15省26市；其中，首都北京成年人疫苗接種率已超過96%，仍遭入侵。

據中國國家衛生健康委員會官網通報，截至7月28日，中國地區累計報告接種COVID-19疫苗16億124.9萬劑。

中國18歲以上民眾，絕大多數已接種疫苗，多地7月起向下延伸，優先接種12至17歲未成年人，試圖增加疫苗覆蓋率。

與此同時，南京祿口國際機場20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，依然快速蔓延。據中國媒體澎湃新聞報導，短短9天的時間，南京病例已上升至171例，疫情已蔓延至15省份26市。

其中，湖南省張家界市的大型演出「魅力湘西」，已成為群聚感染的破口，多地出現無南京旅居史的關聯感染者，涉及當地22日晚間一場演出，因為有南京關聯病例到場，超過2000名觀眾被通報為高危險人群。

北京今天舉行疫情防控發布會，通報新增確診2例，是一對夫妻，20至25日外出遊玩曾到過張家界，但未說明他們是否有接種疫苗。北京昨天才宣布，18歲及以上常住人口疫苗接種率已高達96.28%。

南京疫情快速擴散，中國網路出現質疑國產疫苗效果的聲音。在微博，許多民眾問：「為何打了疫苗仍感染新冠病毒？」還有網友批評官方過度宣傳打疫苗就沒事，導致民眾防疫鬆懈。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天發文稱，智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對COVID-19 的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，「但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。」

中國此前已展開疫苗接種第3劑的臨床試驗，並研發二代疫苗，以因應變種病毒疫情。

中國科興公司25日表示，科興滅活疫苗的二期臨床試驗中期結果顯示，儘管接種兩劑6個月後的中和抗體水準下降，但兩劑疫苗免疫程序產生了良好的免疫記憶，接種第3劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應，中和抗體滴度顯著提高。

科興宣稱，接種第3劑後，28天中和抗體滴度比第二劑後28天中和抗體滴度增加了3至5倍。