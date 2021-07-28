中國霧化吸入式疫苗僅注射式1/5即生效 專家列3優點

由軍事科學院研究員陳薇團隊研製的霧化吸入式新冠疫苗，僅需使用五分之一劑肌肉注射用的劑量便可生效。（央視畫面截圖）

26日國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表研究數據，表明由中國 工程院院士、軍事科學院研究員陳薇團隊研製的霧化吸入式新冠疫苗 ，僅需使用五分之一劑肌肉 注射用的劑量便可生效，且肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫可產生高水平中和抗體。

研究數據顯示，霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗具有良好的耐受性、安全性好，且無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用五分之一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與1劑肌肉注射相當。另外，在第一劑肌肉注射後的28天採用霧化吸入加強免疫可產生高水平中和抗體。

據了解，接種霧化吸入式新冠疫苗後，可以形成黏膜免疫、細胞免疫和體液免疫的三重保護，可以更加安全、便捷地在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播。而與肌肉注射式疫苗相比，可顯著提高已接種疫苗人群的多重免疫效果，抵禦新冠病毒的變異，適用於大規模人群推廣使用。

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，霧化吸入式新冠疫苗不需要注射，那麼，手臂的疼痛、腫脹等不良反應便不會出現，可以提高民眾接種疫苗的意願；霧化吸入式新冠疫苗接種劑量很低，相當於大幅度提高了疫苗的產量；霧化吸入式新冠疫苗不需要注射器，可有效解決銳器的醫療廢物處理等問題。

據悉，霧化吸入式新冠疫苗臨床試驗於2020年9月在武漢開展，由中國軍事醫學研究院與武漢大學中南醫院共同主持研究。目前，正在推進二期臨床試驗，申請該緊急使用。