南京疫情持續擴散 湖南劇場2000觀眾被列高風險

圖為南京祿口國際機場T1航站樓大廳。中新社

中國江蘇省南京市本土疫情 持續擴散，湖南省張家界市魅力湘西劇場 今天通報，因為外省4名感染者曾有軌跡交集，22日其中一場逾2000名觀眾屬於高風險人群，必須主動報告接受檢測 。

南京這波被判定為Delta變種病毒的本土疫情，始於祿口國際機場工作人員，迄今已蔓延5省9城；截至昨天，光是南京已確診153例，傳播鏈增至170人。

圖取自四川日報抖音

據官媒健康時報報導，張家界魅力湘西劇場今天通報，因為7月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚上第一場的所有觀眾屬於高風險人群。

大連近日通報新增病例，均與南京疫情關聯。

與此同時，四川省成都市今天通報，27日新增本土確診3例是一家3口，17日搭機前往湖南長沙黃花機場，20至22日曾在張家界等地遊玩。

據報導，魅力湘西劇場工作人員指出，22日晚上第一場，大概有2000多名觀眾，「大家沒有間隔一個座位，都是挨著坐的」。雖然進劇場有要求大家佩戴口罩，但「無法保證遊客全程佩戴口罩」。

大連市發布的流行病學調查顯示，大連27日新增的一名無症狀感染者，與此前排查出的無症狀感染者曾於22日在張家界共同觀看同一場次大型演出。觀看演出席位均為A座席居中位置，前後鄰排（8、9排）。

據報導，目前，張家界景區員工已進行核酸檢測，均顯示為陰性。工作人員表示，雖然通知只說7月22日晚第一場的觀眾需要報告，但當天其他場次的觀眾最好主動核酸檢測。而且，遼寧的無症狀感染者也去過武陵源景區，近期去過武陵源景區的遊客最好也去核酸檢測。