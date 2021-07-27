CNN：習近平欲拯救共產黨 反成中共最大威脅

CNN報導，多名批評者抨擊，習近平讓他自己成為中共的最大威脅。圖為習近平22日在西藏布達拉宮前留影。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國 國家主席習近平 試圖著手拯救共產黨，但多名批評者抨擊，習近平讓他自己成為中共 的最大威脅。

習近平在接任中共領導人數月後的2013年1月，曾召集國內高層政治人物，問他們蘇聯共產黨為何垮台？他當時心裡早有答案，列舉了蘇共的多項錯誤。9年後，上述情況都不適用於中國共產黨。

身為中共總書記，習近平使中共重返中國人生活重心。民眾在人潮擁擠的紅色景點（具中共歷史的景點），集體慶祝中共大幅修正過的歷史，中共創始人毛澤東重獲崇敬，曾經沉寂的黨內基層組織也重新煥發活力。

自2015年起，習近平開始著手廣泛軍事改革及現代化計畫。但在他採取行動鞏固中共權力之際，他也不遺餘力鞏固自身權力。

他廢除了中國國家主席任期不得超過兩屆的限制，這項限制是在1982年採用以防獨裁崛起，他累積的頭銜多過近數十年來任何中共領導人，並且創造出寫入黨章的習近平思想。

如今，中國菁英政治專家警告，習近平在試圖振興中共的同時，也將他自己與黨完全結合在一起，對中共的存續創造出另一個威脅：他自己本身。

前中共黨校教授蔡霞指出，習近平集大權於一身已「扼殺了作為一個組織的共產黨」。中共9500萬黨員是「他意志的奴隸」。蔡霞是中共黨內堅定批評者，目前旅居海外。

各界普遍認為，習近平的前任領導人胡錦濤是弱勢領袖，他的執政結合在毛澤東後設置的集體領導風格，得以讓中共最核心圈的9名政治局常委，各自在勢力範圍建立無比權力。

蔡霞表示，集體領導制度造成決策困難及嚴重內訌，派系謀求自身利益。習近平的解決之道既簡單又激進。他選擇恢復一人統治，「他使用了錯誤方式，以解決原來的問題，使事情變得更糟」。

為了進一步獨攬大權，習近平設立十幾個的「中央領導小組」，負責監督軍事改革、網路安全、金融和外交政策等重要政策領域。中國官媒報導揭露，習近平個人至少身兼7個領導小組負責人，他的許多親信執掌重要職位。

蔡霞指出：「實際上，這些領導小組已取代黨和政府藉以運作的正常機制。」她還說：「黨的集體領導制已成名義上概念，習近平已成為全黨核心的化身。」

她表示，無庸置疑，無論是誰接班，都將籠罩在習近平的陰影中。「他在累積這麼多權力、犯了許多錯誤後，正走向自我毀滅的不歸路。」

倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）中國菁英政治專家庫巴特（Aleksandra Kubat）則指出，廢除制度化程序及採用「個人化領導風格」，在黨內創造出對習近平的「許多怨恨」。長期而言，那「可能證實有害於其穩定性」。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）資深分析家葛倫柏格（Nis Grunberg）提及，2022年中共20大上可能會暗示習近平的接班人，但沒有任何事能被視為理所當然。

在習近平執政下，中國正面臨國際孤立。皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年10月公布的調查發現，過去幾年來，許多歐洲、亞洲及北美國家對中國的負面觀感加深，部分是因為中國對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的處理方式。

葛倫柏格指稱，中國認為美國及其全球影響力在下降，這是北京更強力堅持自身主張的機會。他提及：「但當然，中國試圖處理的方式…很大程度上為習近平所塑造，那些處理方式（在國際上）未受認可。」