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南京爆Delta病毒：全市零售藥店停售退燒止咳等藥品

記者賴錦宏／即時報導
南京市疾控中心指，此次疫情多與南京祿口機場相關。（中新社）
南京市疾控中心指，此次疫情多與南京祿口機場相關。（中新社）

南京疫情形勢仍然嚴峻，中國昨日再增31宗本土確診病例，均來自江蘇。南京今日通報，引起本輪疫情的病毒株是印度變種Delta病毒。南京市疾控中心副主任丁潔表示，這個毒株有新的特點，它對身體的適應力增強，傳播速度比較快，病毒的載量比較高，治療時間比較長，也比較容易發展成為重症。

此次疫情多與南京祿口機場高度相關，主要是祿口機場保潔、客艙保潔人員、地勤人員等工作人員及關聯病例。據星島網，機場出現的清潔人員是外包公司的工作人員。與該機場賓館有外包合作關係的南京某物業管理公司負責人陳某透露，這次之所以出了這麽大的問題，原因在於機場在日常監管中沒有做到位，沒有把境外和境內的清潔員進行嚴格的人員分開。

南京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部27日通告，進一步落實疫情防控措施，全市零售藥店暫停向市民銷售(含網絡銷售)退熱、止咳、抗病毒和抗生素等「四類藥品」。

據新華社報導，通告要求，嚴格大型活動管理，非必要不開展線下節慶和大型會議、聯歡、體育比賽等活動，倡導喜事緩辦、喪事簡辦，減少聚餐，實行分餐制、用公筷，減少堂食，嚴格控制聚餐人數，鼓勵採用到店自取、外賣訂餐，各單位食堂實行測溫進場、分批分時段就餐等防控措施。

南京將暫停KTV、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴場所、麻將館、棋牌室等密閉場所營業，暫停培訓機構(含託管)線下服務。農貿(集貿)市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所要落實限流等管控措施，進入室內公共場所須預約、錯峰、測溫、驗碼、佩戴口罩、遵守「1米線」，搭乘公共交通工具也要驗碼。

南京將切實加強對保潔、保安及餐飲、計程車(網約車)司機、快遞從業人員等重點群體的防控管理，明確防護要求，落實定期健康監測措施，加強疫情防護培訓，提供必要的防護物資保障，對其居住生活的宿舍、餐廳、地下室等場所嚴格落實消毒、通風等措施，確保不留死角、沒有盲區。

南京要求企事業單位加強員工出行管理，實行「兩點一線」上下班模式，加強物品消殺，建立登記和消殺台賬。對於人員聚集的商務樓宇和商住混用樓宇，屬地街道、物業管理單位要加強防控。

通告明確，除急診、發熱門診外，二級以上醫院全面推行預約挂號，嚴格限制探視、陪護，全市零售藥店暫停向市民銷售(含網絡銷售)退燒、止咳、抗病毒和抗生素等「四類藥品」。

個人非必要不外出，非必要不離開南京，嚴格落實勤洗手、戴口罩、常測溫等個人防護措施，出現發燒、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，應及時到醫療機構發熱門診就醫，途中避免乘坐公共交通。

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