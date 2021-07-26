3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

美中外交高層會談26日終在天津登場，美方依然在香港、新疆人權問題上表達關切，中方主談的副外長謝鋒相當強硬，雙方交鋒火花恐不弱於三月阿拉斯加會談。此次會談，一度傳因會見層級爭議而取消。

北京 何以一遇美方官員就咄咄逼人，猶如一點就燃的火藥桶？

第一，中共 當局對拜登 政府的判斷，認定美國已進入「長期制中」的政策軌道。

拜登當選到上任初期，中方其實一直抱有期待，認為美中關係即使未能轉暖，也不至於更寒，但結果卻事與願違。拜登上台以來，對北京更為壓制，令中方對拜登已無幻想。

而且拜登的壓制手法讓中方感覺更棘手，是在川普政府基礎上，升級為「聯手盟邦」制中的2.0版。這次美國副國務卿薛曼訪中，接著就是防長奧斯汀赴東南亞三國，劍指北京南海作為；國務卿布林肯則將赴印度，無論中印邊境問題或印太戰略，幾乎招招打在中國的痛點上。

第二，是中共內部需要。

最近中國天災人禍頻傳，河南暴雨衝擊重要糧倉，下半年經濟成長可能趨緩，就業形勢嚴峻，內部有強烈維穩需求。內求穩定下，對外更無放軟空間，甚至要透過對外的硬，凝聚內部的堅實，穩住執政基礎。而下半年維穩又連結明年中共二十大，更無妥協餘地。

中共總書記習近平5月31日在政治局集體學習時強調，要加強改進國際傳播工作，注重把握好基調，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。習這番話主要談傳播中華文化，展現民族智慧，外媒一度將此視為北京「戰狼」外交可能調整，恐怕是會錯了意。

第三，談判策略問題。

美方在薛曼出發前曾揚言，將「從實力地位出發」與中方對話，試圖以楊潔篪的話回敬北京。但美方又在會談前表示，雙方關係需有「護欄」，確保競爭不會演變成衝突。

對北京來說，美方的「護欄」說等於是先亮出底牌，也就是華府不樂見與北京翻臉決裂，導致雙方走向更激烈的衝突。既然如此，北京自然更不可能在美方關切的香港、新疆、南海、人權、台灣甚至新冠病毒溯源上讓步，反而會批評美方在這些議題上實施長臂管轄、干涉內政。

美中之爭除了是霸權爭奪的長期結構，關鍵還是雙方在意識形態和價值觀的分歧。中方這次強硬態度，其實是3月阿拉斯加會談，以及習近平七一黨慶談話的延續。至於雙方仍有合作層面，包括因應氣候變遷等，更多是大國責任分擔，無法緩和雙邊關係。