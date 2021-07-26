我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

猶他州沙塵暴20輛車連環撞 已釀7死含數名兒童

西藏首次部署紅箭12反坦克導彈 可擊落直升機

記者賴錦宏／即時報導

中共解放軍西藏軍區微信公眾號7月22日報導稱，西藏軍區官兵在軍事鬥爭實踐中鍛造打贏能力，並公開該軍區演習照片，其中，紅箭-12反坦克導彈在列。這被認為將在應付未來中印衝突時對付印度坦克。

這是中共解放軍首次公開在西藏列裝紅箭-12反坦克導彈。紅箭-12是中國北方工業公司研製出的一種單兵反坦克導彈，屬於第三代反坦克導彈系統，具備發射後不管、俯衝攻頂、威力大、全天候作戰等優點。

紅箭-12也是對付坦克、固定工事和低空飛行目標的一款「大殺器」。紅箭-12最早於2014年對外亮相。紅箭-12的破甲威力比美國標槍導彈大得多，紅箭-12的彈徑為135毫米，而標槍的彈徑只有114毫米。

紅箭-12採用了獨特的鉭製藥型罩破甲戰鬥部，可擊穿1,100毫米均質鋼裝甲。由於其打擊裝甲目標的方式主要為攻頂打擊，而坦克頂部的裝甲是最薄弱的，因此擊中基本就代表消滅目標。正因這一特點，外界分析指出，若紅箭-12應用於中印邊境局勢中，印軍坦克恐無招架之力，印軍任意一款包括坦克在內的裝甲車都將被擊中、摧毀。

另據觀察者網，「紅箭-12」飛彈系統全重22公斤，一套武器系統可由單兵攜行。採用圓筒式運輸發射箱與模組化設計。平時在彈藥的儲存有效期內可免維護保養。使用紅外焦平面成像引導頭，可提供全天候作戰能力，射程為2000米以上；也具備供晝間使用的電視成像引導頭，射程提高到4000米。

發射後飛彈可靠引導頭自行追蹤目標，避免射手長時間暴露在敵火力打擊範圍內。飛彈可沿直線軌跡飛行，也可通過拋物線彈道攻擊坦剋薄弱的頂部。能夠攻擊坦克裝甲車輛以及堅固掩體，還能攻擊低速飛行的直升機。

解放軍 中共 微信

上一則

南京爆發Delta病毒 外溢5省關閉客運站小區封閉管理

延伸閱讀

薛曼會晤王毅 美關切北京的網路與台海作為

薛曼會晤王毅 美關切北京的網路與台海作為
沒去河南先去西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

沒去河南先去西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想
阿拉斯加荒野連日遭灰熊攻擊、只剩2發子彈 男終獲救

阿拉斯加荒野連日遭灰熊攻擊、只剩2發子彈 男終獲救
拉攏少數民族？ 未勘洪災 習近平突密訪拉薩

拉攏少數民族？ 未勘洪災 習近平突密訪拉薩

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29
鄭州京廣北路隧道南口23日仍有數輛汽車泡在水中。美聯社

鄭州京廣路隧道 拖出200多輛泡水車 確認有罹難者

2021-07-24 19:41

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本8金躍升第一 香港獲首金

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本8金躍升第一 香港獲首金
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話
布蘭妮半裸脫了 手捧雙乳連發2「上空照」

布蘭妮半裸脫了 手捧雙乳連發2「上空照」

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽