颱風「烟花」登陸浙江重創餘姚 雨量相等於37個西湖

烟花颱風於今天上午9時50分於浙江平湖市沿海二次登陸。（新華社）

颱風「烟花」26日上午於浙江平湖市沿海再次登陸，夾帶大量雨勢令當地防洪、防災工作如臨大敵。強降雨已使浙江餘姚受災嚴重，已有洪水漫入郊區民宅。據悉，當地過去3天累計雨量近1,000毫米，破登陸浙江省的颱風實測過程雨量極值，意味著已經下了約37個西湖的水量。

據星島網，颱風強度正逐漸減弱，上海颱風橙色預警降為黃色，早高峰交通安全有序，虹橋、浦東兩大機場 的航班運行逐步恢複。

颱風「烟花」25日中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北，一路給浙江、江蘇、上海、安徽等地帶去狂風暴雨 。據中國 氣象局發布，颱風於今天上午9時50分於浙江平湖市沿海二次登陸，登陸時中心附近最大風力10級，成爲有氣象紀錄以來唯一一個兩次登陸浙江的颱風。

雖然颱風強度已逐漸減弱，帶來的雨勢仍不容小覷。浙江餘姚大嵐鎮丁家畈站累積雨量已達967毫米，餘姚降雨量仍在持續提升，丁家畈站累計雨量即將突破1,000毫米。目前，餘姚城內外出現大面積積水和洪澇，大量民房被淹，部分地方積水齊胸，甚至淹到了民房二樓。吸取河南暴雨慘劇經驗，浙江車主紛紛「登高」把車子開上高架橋，使橋面變了「停車場」。

中國氣象專家提醒，「烟花」具有路徑複雜、影響範圍廣、風雨潮疊加、登陸後陸上維持時間長、累計雨量大等特點。後期將繼續影響浙、滬、贛、蘇、皖等華東大部地區。目前，浙江緊急轉移人員165萬人，浙江省減災委已啟動省級自然災害救助三級應急響應。

上海也受影響，部分出現不同程度積水，不少商戶店鋪和居民小區被淹，積水最深達半米左右。不過，今早高峰期間，上海全市道路交通平穩有序，未發生長時間、大面積擁堵情況。上海浦東、虹橋機場通行能力仍將大幅下降，部分航班將視天氣情況逐步恢復；杭州蕭山國際機場陸續恢復航班。