鄭州隧道受淹 官方公布新增2人罹難 爭議難平

鄭州洪災中全面受淹的京廣北路隧道今天新增2名罹難者，使官方公布的隧道內死亡人數增至6人，總共拖出247輛車。(美聯社)

鄭州 洪災中全面受淹的京廣北路隧道今天新增2名罹難者，使官方公布的隧道內死亡人數增至6人，總共拖出247輛車。然而，這些數字與各界估計的罹難人數及受淹車輛數差距過大，爭議仍難平。

央視新聞報導，河南省政府下午舉行防汛救災記者會。官方在會中表示，經多家部門和國內救援機構「連續5天的不懈努力」，共從京廣隧道三處隧道內拖移安置各類車輛247輛。截至目前，現場清查發現6名罹難者，5男1女，相關善后工作正在進行。

河南省政府同時公布，截至今天中午12時，河南全省因洪災而死亡的人數上升至69人，另有5人失蹤，受災人數續增到1290萬7400人。

全長1.835公里、雙向共6個車道的鄭州京廣北路隧道，20日全面受淹時正值下班尖峰時間。據及時逃離的親歷者向中國 媒體表示，當時隧道內屬於雙向壅塞狀況，車行幾近停滯。

有中國民眾計算，在此情況下，隧道內至少應有1500輛車；以每車至少1人計算，也就是至少有1500人，而在這麼長的隧道裡有多少人及時逃離或不及離開，仍是未知數。更何況不少車子裡不只1人。

極目新聞日前報導，一名家住隧道南出口旁的女士表示，事發時隧道內外都有很多車，連隧道兩側慢車道上的車都被淹了。後來，搜救人員從一輛黃色的車裡抬出一個7、8歲的男孩遺體。

另據當地民眾拍下的畫面顯示，當時隧道裡的車上都有人，而且「都是一家一家的」。但淤泥卻讓救災抽水變得困難，隧道裡的車輛都悶進淤泥裡去了，景象慘不忍睹。

連日來，中國網路不斷有附近民拍下的畫面流出。內容顯示，隧道內有6輛公車被拖出，但窗戶卻都被黑布遮蓋住，引起議論；另有一輛超長車斗的大卡車從隧道口駛離，但車斗內被不少網友直指，似是載運著裹上白布的罹難者遺體，同樣產生熱議。

除京廣路隧道外，鄭州地鐵 5號線因大水湧入造成乘客溺斃，至今仍是中國網友討論的焦點。日前一名疑似鄭州地鐵員工、暱稱「只是曾經」的網友爆料指出，地鐵公司領導「不敢拍板做決斷，為了保全烏紗帽不給自己添麻煩，在已經接到紅色預警的情況下，堅持運營，造成最後不可挽回的局面」。

他說，現場決策領導「不了解現場情況，處理不及時」。從水開始倒灌進軌道，最後「到求生無望，整個過程中間有時間，有很多次機會，但決策者沒有把握，猶猶豫豫」。「大家都規規矩矩不越雷池不犯錯，一片祥和，都是殺人犯」。