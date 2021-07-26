我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

猶他州沙塵暴20輛車連環撞 已釀7死含數名兒童

鄭州隧道受淹 官方公布新增2人罹難 爭議難平

中央社台北26日電
鄭州洪災中全面受淹的京廣北路隧道今天新增2名罹難者，使官方公布的隧道內死亡人數增至6人，總共拖出247輛車。(美聯社)
鄭州洪災中全面受淹的京廣北路隧道今天新增2名罹難者，使官方公布的隧道內死亡人數增至6人，總共拖出247輛車。(美聯社)

鄭州洪災中全面受淹的京廣北路隧道今天新增2名罹難者，使官方公布的隧道內死亡人數增至6人，總共拖出247輛車。然而，這些數字與各界估計的罹難人數及受淹車輛數差距過大，爭議仍難平。

央視新聞報導，河南省政府下午舉行防汛救災記者會。官方在會中表示，經多家部門和國內救援機構「連續5天的不懈努力」，共從京廣隧道三處隧道內拖移安置各類車輛247輛。截至目前，現場清查發現6名罹難者，5男1女，相關善后工作正在進行。

河南省政府同時公布，截至今天中午12時，河南全省因洪災而死亡的人數上升至69人，另有5人失蹤，受災人數續增到1290萬7400人。

全長1.835公里、雙向共6個車道的鄭州京廣北路隧道，20日全面受淹時正值下班尖峰時間。據及時逃離的親歷者向中國媒體表示，當時隧道內屬於雙向壅塞狀況，車行幾近停滯。

有中國民眾計算，在此情況下，隧道內至少應有1500輛車；以每車至少1人計算，也就是至少有1500人，而在這麼長的隧道裡有多少人及時逃離或不及離開，仍是未知數。更何況不少車子裡不只1人。

極目新聞日前報導，一名家住隧道南出口旁的女士表示，事發時隧道內外都有很多車，連隧道兩側慢車道上的車都被淹了。後來，搜救人員從一輛黃色的車裡抬出一個7、8歲的男孩遺體。

另據當地民眾拍下的畫面顯示，當時隧道裡的車上都有人，而且「都是一家一家的」。但淤泥卻讓救災抽水變得困難，隧道裡的車輛都悶進淤泥裡去了，景象慘不忍睹。

連日來，中國網路不斷有附近民拍下的畫面流出。內容顯示，隧道內有6輛公車被拖出，但窗戶卻都被黑布遮蓋住，引起議論；另有一輛超長車斗的大卡車從隧道口駛離，但車斗內被不少網友直指，似是載運著裹上白布的罹難者遺體，同樣產生熱議。

除京廣路隧道外，鄭州地鐵5號線因大水湧入造成乘客溺斃，至今仍是中國網友討論的焦點。日前一名疑似鄭州地鐵員工、暱稱「只是曾經」的網友爆料指出，地鐵公司領導「不敢拍板做決斷，為了保全烏紗帽不給自己添麻煩，在已經接到紅色預警的情況下，堅持運營，造成最後不可挽回的局面」。

他說，現場決策領導「不了解現場情況，處理不及時」。從水開始倒灌進軌道，最後「到求生無望，整個過程中間有時間，有很多次機會，但決策者沒有把握，猶猶豫豫」。「大家都規規矩矩不越雷池不犯錯，一片祥和，都是殺人犯」。

中國 鄭州 地鐵

上一則

鄭州民眾攔外媒 環時：別圍堵 不能遂了他們被打壓的願

延伸閱讀

紐約地鐵上半年 23人落軌被撞亡

紐約地鐵上半年 23人落軌被撞亡
鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上

鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上
河南洪災重建 台鋼鐵股受矚目

河南洪災重建 台鋼鐵股受矚目
京廣隧道半年前整修排水系統 仍擋不住大雨釀災

京廣隧道半年前整修排水系統 仍擋不住大雨釀災

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國7金超車中國

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國7金超車中國
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話
布蘭妮半裸脫了 手捧雙乳連發2「上空照」

布蘭妮半裸脫了 手捧雙乳連發2「上空照」

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調